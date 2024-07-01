Анонсы: Представлен OnePlus Ace 3 Pro — SD 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ и АКБ емкостью 6100 мАч

MForum.ru
01.07.2024,
Серия Ace от OnePlus никогда не была флагманской, однако Ace 3 Pro сократил разрыв с OnePlus 12 больше, чем любая предыдущая модель этой серии. Новинка оснащена изогнутым 6,78-дюймовым 8T LTPO OLED разрешением FHD+, частотой обновления 1–120 Гц и пиковой локальной яркостью до 4500 нит.
Основа новинки чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Его дополняет оперативная память LPDDR5X объемом до 24 ГБ и хранилище UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. OnePlus также предлагает обновленную пассивную систему охлаждения с площадью рассеивания тепла VC 9126 мм², которая обеспечивает улучшение охлаждения на 36% по сравнению с предыдущим OnePlus Ace 2 Pro и улучшение теплопроводности на 70%.
Камеры идентичны обычным Ace 3/OnePlus 12R: основной сенсор 50 Мп с диафрагмой объектива F/1,8 и оптической стабилизацией изображения, вспомогательные – 8 Мп со сверхширокоугольным объективом и макрокамера разрешением 2 МП.
Отдельно отметим аккумулятор OnePlus Ace 3 Pro. Новинка стала первым устройством, оснащенное новой технологией Glacier Battery от OnePlus , а емкость АКБ составляет 6100 мАч. OnePlus также гарантирует, что аккумулятор сохранит 80% своей первоначальной емкости после 4 лет использования, и поддерживает проводную зарядку SuperVOOC S мощностью 100 Вт, которая позволяет смартфону заряжаться от 0 до 100% за 36 минут.
Кроме того OnePlus Ace 3 Pro сертифицирован по стандарту IP65 в части защит от пыли и влаги, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
OnePlus Ace 3 Pro выпускается в цветах «Белый фарфор», «Зеленое поле» и «Серебристый титан». Цены начинаются с 3199 юаней (440 долларов США) за комплектацию 12/256 ГБ. Топовая версия с 24 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти оценена в 4399 юаней. Продажи в Китае стартуют 3 июля.
© Антон Печеровый,
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