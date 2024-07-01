Анонсы: Vivo T3 Lite представлен в Индии

01.07.2024, MForum.ru

Компания Vivo представила смартфон T3 Lite в Индии. Он базируется на процессоре Dimensity 6300 SoC, который дополняют 4/6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. ОС – Funtouch OS 14 на базе Android 14.

Vivo T3 Lite оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и яркостью 840 нит (HBM). На дисплее предусмотрен вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства.

Тыловая камера Vivo T3 Lite представляет собой связку 50 Мп основного сенсора и 2 Мп вспомогательного сенсора для определения глубины сцены.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт. Также отметим поддержку подключения к сетям 5G, степень защиты IP64, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Vivo T3 Lite выпускается в цветах Vibrant Green (зеленый) и Majestic Black (черный) с двумя конфигурациями памяти — 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ по цене 10 499 индийских рупий (125 долларов США) и 11 499 индийских рупий (140 долларов США),соответственно. Начало продаж в Индии – 4 июля.