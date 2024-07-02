Анонсы: В преддверии запуска Redmi K70 Ultra объявлено о сотрудничестве Xiaomi и MediaTek

MForum.ru
02.07.2024,
Xiaomi объявила об открытии совместной лаборатории Xiaomi-MediaTek в Шэньчжэне, Китай. Цель – изучение базовых технологий для создания превосходной продукции.
Эта лаборатория специализируется на пяти основных возможностях и трех основных технических областях: производительность, связь и искусственный интеллект.
Первым флагманским продуктом этого сотрудничества станет Redmi K70 Extreme Edition (он же Redmi K70 Ultra). Xiaomi сообщила, что за последние три года было отгружено более 18,6 миллионов единиц мобильных телефонов на флагманской платформе Redmi на чипах Dimensity. Всего бренды, принадлежащие Xiaomi, поставили в общей сложности 680 миллионов единиц продуктов с использованием платформы MediaTek.
Что касается Redmi K70 Ultra, устройство будет оснащено новейшим флагманским чипсетом MediaTek — Dimensity 9300 Plus. Согласно сообщениям, устройство будет конкурировать с телефонами на Snapdragon 8 Gen 3, такими как OnePlus Ace 3, Realme GT 6 и iQOO Neo 9S Pro+. OnePlus OnePlus Ace 3уже выпущен, а смартфоны от Realme и iQOO дебютируют в Китае 9 и 11 июля, соответственно.
Предполагается, что топовый вариант Redmi K70 Ultra получит 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Ожидается, что он будет оснащен выделенным графическим движком для улучшения игрового процесса.
В K70 Ultra будет установлен аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Бренд уже подтвердил, что это будет пыленепроницаемое и водостойкое устройство со степенью защиты IP68. Кроме того, ожидается металлическая средняя рамка. Анонс новинки ожидается в середине этого месяца.
© Антон Печеровый,
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