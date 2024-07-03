Анонсы: Oppo A3 на Snapdragon 695 представлен в Китае

MForum.ru
03.07.2024,
Ранее в этом году Oppo представила A3 Pro, доступную модель 5G для Китая (отличается от A3 Pro для Индии). Теперь появился базовый Oppo A3, который для снижения цены получил более скромные аппаратные характеристики. Но не во всем.
Oppo A3 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+. Это 10-битная панель с частотой обновления 120 Гц (сенсорная выборка 240 Гц) и новое стекло Gorilla Glass 7i для защиты экрана. Пиковая яркость – 1200 нит.
В части аппаратной платформы сделан шаг назад. Oppo A3 базируется на Snapdragon 695, который пришел на смену Dimensity 7050, используемому в модели Pro. Дополняют чипсет 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Расширить встроенную память можно картами microSD.
Основная камера базируется на сенсоре 50 МП с объективом f/1,8, который может записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду (на задней панели также имеется датчик глубины 2 Мп). Фронтальная камера представляет собой базовый 8-мегапиксельный модуль, позволяющий снимать видео 1080p при 30 кадрах в секунду.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 45 Вт. Также стоит упомянуть тонкий корпус – толщина A3 составляет 7,15 мм (против 7,5 мм у Pro), вес новинки 178 г. Есть защита от пыли и влаги, но рейтинг IP не указан. Коммуникационные возможности включают поддержку 5G (две SIM-карты), Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth (aptX HD), но без NFC и разъема 3,5 мм.
В Китае смартфон уже доступен для предварительного заказа по цене 1600 юаней за версию 8/256 Гб. Вариант 12/512 Гб оценен в 2100 юаней. На выбор предлагается три цветовых варианта: зеленый, черный и фиолетовый. Продажи стартуют 5 июля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о 4G и 5G версиях Reno 12F / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Pad 3 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Слухи: В сети появились фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A3 на Snapdragon 695 представлен в Китае / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 9S Pro показали на официальных тизерах / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: В преддверии запуска Redmi K70 Ultra объявлено о сотрудничестве Xiaomi и MediaTek / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Lite представлен в Индии / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Ace 3 Pro — SD 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ и АКБ емкостью 6100 мАч / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
27.06. [Новинки] Компоненты: Samsung представил сенсоры ISOCELL: 200 Мп HP9, 50 Мп GNJ и 50 Мп JN5 / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28s 5G представлен официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Новая версия Realme 12 4G представлена в Пакистане / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 3 Pro представят 27 июня / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 Plus с АКБ ёмкостью 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y58 5G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT 6 представлен официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня / MForum.ru