Слухи: В сети появились фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4

MForum.ru
03.07.2024,
Если верить появившимся в мае слухам, Xiaomi Mix Fold 4 станет новым самым тонким складным устройством на рынке (сейчас это Honor Magic V3), а анонс новинки состоится уже на следующей неделе.
Последняя утечка раскрыла подробности дизайна устройства – на фото показан вариант Mix Fold 4 с задней панелью из искусственной кожи. Впрочем, это может не финальная версия дизайна, макет помечен как незавершенный. Из отличий привлекает внимание островок камер, несмотря на неизменное количество сенсоров (четыре) оформление блока камер иное.
Xiaomi Mix Fold 3
Также источник подтвердил, что Mix Fold 4 будет основан на чипсете SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а его толщина составит менее 10 мм. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 50 Мп, также новинка сможет похвастаться защитой от пыли и влаги IPx8 и аккумулятором емкостью 5000 мАч или даже больше.
Согласно предыдущим утечкам, основная камера получит OIS, размер сенсора составит 1/1,55 дюйма. Ее будут дополнять сенсоры: 60-мегапиксельный 1/2,8-дюймовый с 2-кратным телеобъективом (OmniVision OV60A), 12 Мп со сверхширокоугольным объективом и 10 Мп с перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом. Его аккумулятор будет поддерживать проводную зарядку мощностью 67 Вт.
Прошлые слухи утверждали, что Mix Fold 2 будет выпущен вместе с Mix Flip, первым выходом Xiaomi на рынок складных устройств другого типа, где-то в третьем квартале этого года — квартале, который начался 1 июля и закончится 30 сентября. Новые утечки говорят о запуске новинки уже в июле.
© Антон Печеровый,
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