Анонсы: Представлены Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ с мощным чипом и охлаждением

04.07.2024, MForum.ru

Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ поставляются с улучшенным чипсетом и обновленной системой охлаждения. Под «улучшенным» понимается версия Snapdragon 8 Gen 3, в которой основное ядро ЦП работает на частоте 3,4 ГГц, а частота графического процессора увеличивается до 1 ГГц.

Обновленная система охлаждения ICE 13.5 оснащена паровой камерой (10 182 мм²) и новым охлаждающим гелем, снижающим термическое сопротивление. В сочетании с активным вентилятором со скоростью вращения 22 000 об/мин система может снизить температуру чипсета на 19,5°C (по сравнению с 18°C в исходной системе ICE 13). В итоге Red Magic 9S Pro набрал в AnTuTu 2 369 542 балла, что является самым высоким показателем среди всех Android.

Ситуация с аккумулятором представляет собой тот же выбор, что и раньше: большая батарея емкостью 6500 мАч с зарядкой 80 Вт на 9S Pro и меньшая, но более быстрая батарея емкостью 5500 мАч с зарядкой 165 Вт на и 9S Pro+. Впрочем, версия на 80 Вт работает довольно быстро — полная зарядка занимает всего 35 минут. Для модели Plus, 100% заряда АКБ достигается за 16 минут (не забываем, что батарея Plus на 1000 мАч меньше).

Заслуживает внимания и плоский 6,8-дюймовый OLED-дисплей (BOE Q9+), который обладает редкими качествами — это правильный прямоугольник (без закругленных углов), а под ним находится 16-мегапиксельная камера, поэтому ничто не мешает игровому интерфейсу. Разрешение дисплея 1116 x 2480 точек, частота обновления 120 Гц. Что касается элементов управления, они могут достигать мгновенной частоты дискретизации касания 2000 Гц, а также имеется пара плечевых триггеров с частотой 520 Гц (с обновленным дизайном подсветки).

Коммуникационные возможности Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ включают быстрый Wi-Fi 7 и USB-C 3.2, а также разъем 3,5 мм для проводных наушников. Также отметим два динамика с сертификацией DTS:X Ultra.

Тыловая камера аналогична другим моделям линейки: основной датчик 50 МП (1/1,57 дюйма GN5, объектив с оптической стабилизацией изображения) и сверхширокоугольный датчик 50 МП (JN1). Red Magic следует похвалить за то, что камера размещена на одном уровне с задней панелью, никаких неровностей.

Естественно, Red Magic не упустила возможность добавить возможности искусственного интеллекта в новую ОС Red Magic 9.5. К ним относятся Smart Navigator с рекомендациями в реальном времени, AI Trigger, распознавание звука для игр и многое другое. В частности функции искусственного интеллекта включают увеличение изображения, обои, создание обоев, помощник ввода текста, сводки, поиск и так далее.

Помимо аккумулятора и зарядки, различия между обычным Pro и Pro+ заключаются в разных вариантах памяти: 9S Pro получил 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти, а 9S Pro+ – 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, Red Magic 9S Pro+ также получил специальную версию с 24 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти.

Базовая модель Red Magic 9S Pro оценена в 4800 юаней, топовый варинат Red Magic 9S Pro+ – в 7000 юаней. Начало продаж в Китае – 9 июня.