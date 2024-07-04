Слухи: Раскрыты подробности о батарее Xiaomi 15 Pro

04.07.2024, MForum.ru

Свежая новая утечка от Digital Chat Station пролила свет на аккумулятор и возможности зарядки Xiaomi 15 Pro. Сообщается, что телефон оснащен аккумулятором емкостью 5400 мАч и поддерживает зарядку мощностью 100 Вт для проводного и беспроводного подключения.

В комментариях к посту информатор упомянул, что инженерный прототип Xiaomi 15 Pro в настоящее время использует проводную зарядку мощностью 120 Вт. Однако этот более быстрый вариант может быть недоступен в конечном продукте из-за проблем с терморегулированием.

Digital Chat Station также объяснили выбор емкости аккумулятора. По словам информатора, аккумулятор емкостью 5400 мАч — это сознательное решение, позволяющее сделать телефон тоньше и легче.

Хотя эта емкость может показаться меньшей по сравнению с некоторыми конкурентами, эксперт отмечает, что используется батарея с более высокой плотностью энергии. Например, по слухам, Realme GT 7 Pro получит батарею емкостью 6000 мАч, но конструкция батареи с более высокой плотностью энергии в Xiaomi 15 Pro должна обеспечить повышенную эффективность.

Из прошлых утечек о Xiaomi 15 Pro стало известно, что его дисплей будет представлять собой микроизогнутую панель с разрешением 2K и ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев для биометрии.

Система камер Xiaomi 15 Pro будет включать в себя три сенсора: основной 50 МП с большой диафрагмой объектива, сверхширокоугольный 50 МП и 50 Мп сенсор с перископическим объективом и 3-кратным оптическим зумом. По слухам, основной сенсор это OmniVision OV50K с инновационной технологией TheiaCel, обеспечивающей превосходные характеристики при слабом освещении и расширенный динамический диапазон.

Что касается процессора, Xiaomi 15 Pro дебютирует с чипом Snapdragon 8 Gen 4. Однако ходили слухи, что телефоны с 8 Gen 4 могут стоить дороже из-за дорогого производственного процесса. Впрочем, конкретных сообщений о цене Xiaomi 15 Pro пока не поступало.