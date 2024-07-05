Слухи: iQOO Z9 Lite получит 50 Мп камеру от Sony

05.07.2024, MForum.ru

iQOO постепенно раскрывает подробности Z9 Lite. Ранее стало известно, что этот смартфон будет оснащен 6-нм процессором MediaTek Dimensity 6300, а его результат в AnTuTu – 414 тыс. баллов. В части объемов памяти подтверждена модель 6/128 ГБ.

iQOO Z9 Lite сертифицирован по классу IP64 в части защиты от брызг и пыли. Кроме того, производитель раскрыл параметры камеры – основная камера будет представлять собой модуль Sony AI разрешением 50 МП, дополнительная – 2 Мп датчик глубины сцены для создания эффекта бокэ на портретных снимках.

Скорее всего, iQOO Z9 Lite представляет собой переупакованную версию Vivo T3 Lite. Если это так, что в ее активе можно ожидать 6,56-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и 8-мегапиксельную камеру для селфи на передней панели.

Начало продаж iQOO Z9 Lite в Индии намечено на 15 июля.