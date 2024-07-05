MForum.ru
05.07.2024,
iQOO постепенно раскрывает подробности Z9 Lite. Ранее стало известно, что этот смартфон будет оснащен 6-нм процессором MediaTek Dimensity 6300, а его результат в AnTuTu – 414 тыс. баллов. В части объемов памяти подтверждена модель 6/128 ГБ.
iQOO Z9 Lite сертифицирован по классу IP64 в части защиты от брызг и пыли. Кроме того, производитель раскрыл параметры камеры – основная камера будет представлять собой модуль Sony AI разрешением 50 МП, дополнительная – 2 Мп датчик глубины сцены для создания эффекта бокэ на портретных снимках.
Скорее всего, iQOO Z9 Lite представляет собой переупакованную версию Vivo T3 Lite. Если это так, что в ее активе можно ожидать 6,56-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и 8-мегапиксельную камеру для селфи на передней панели.
Начало продаж iQOO Z9 Lite в Индии намечено на 15 июля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.07. [Новинки] Анонсы: В преддверии запуска Redmi K70 Ultra объявлено о сотрудничестве Xiaomi и MediaTek / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: В линейке iQOO модель 13 Pro может исчезнуть, остается только стандартный вариант / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 станет первый планшетом со Snapdragon 8s Gen 3 / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: Realme 13 Pro появился в TENAA / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Lite получит 50 Мп камеру от Sony / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о батарее Xiaomi 15 Pro / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Представлены Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ с мощным чипом и охлаждением / MForum.ru
03.07. [Новинки] Слухи: В сети появились фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A3 на Snapdragon 695 представлен в Китае / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 9S Pro показали на официальных тизерах / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: В преддверии запуска Redmi K70 Ultra объявлено о сотрудничестве Xiaomi и MediaTek / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Lite представлен в Индии / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Ace 3 Pro — SD 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ и АКБ емкостью 6100 мАч / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
27.06. [Новинки] Компоненты: Samsung представил сенсоры ISOCELL: 200 Мп HP9, 50 Мп GNJ и 50 Мп JN5 / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28s 5G представлен официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Новая версия Realme 12 4G представлена в Пакистане / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 3 Pro представят 27 июня / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 Plus с АКБ ёмкостью 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru