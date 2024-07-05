Слухи: Realme 13 Pro появился в TENAA

05.07.2024, MForum.ru

Realme 13 Pro+ был сертифицирован TENAA для продаж в Китае, а на сайте регулятора появились подробные спецификации этой модели.

Интересно, что частота процессора, указанная TENAA, соответствует Snapdragon 7s Gen 2, а не Snapdragon 7s Gen 3, на котором, по слухам, работает устройство. Обратите внимание, что между китайской моделью, которая прошла сертификацию, и международной версией, которая должна скоро появиться в Индии, могут быть различия. Возможно, SoC является одним из них.

Realme 13 Pro+ оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080x2412, тройной тыловой камерой (50 МП + 8 МП + 50 МП), фронтальной камерой 32 МП и аккумулятором емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

В Китае новинка будет предлагаться с 6/8/12/16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти. Размеры устройства составляют 161,3 х 73,9 х 8,2 мм, вес — 190 г. Учитывая такую ширину и размер экрана, высока вероятность, что устройство действительно получит изогнутый дисплей.

Так же производитель официально сообщил, что в основной камере используется новый датчик Sony Lytia LYT-701 разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения, а также 50 МП датчик Sony Lytia LYT-600 для камеры с 3-кратным оптическим зумом. Таким образом, можно сделать вывод, что 8-мегапиксельная камера является сверхширокоугольной. Кроме того, Realme будет использовать недавно анонсированный движок Hyperimage+, который использует «передовые возможности искусственного интеллекта», чтобы обеспечить качество изображения «на уровне профессиональных зеркальных камер».