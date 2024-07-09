Слухи: Realme GT 7 Pro получит АКБ 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки 100 Вт

MForum.ru
09.07.2024,
Ожидается, что Realme представит флагманский смартфон Realme GT 7 Pro в конце этого года.
Учитывая анонс Realme GT 5 Pro в декабре 2023 года, вполне вероятно, что GT 7 Pro дебютирует в Китае в том же месяце. Также слухи предполагают, что GT 7 Pro может стать первым телефоном Snapdragon 8 Gen 4, который выйдет на мировой рынок.
Свежая информация от надежного источника Digital Chat Station, проливает свет на размер батареи и возможностях зарядки. И хотя источник не раскрыл название модели, смайлик, который использовал информатор, является хорошим намеком на то, что он имеет в виду предстоящий телефон Realme Snapdragon 8 Gen 4, т.е. GT 7 Pro.
Согласно сообщению DCS, GT 7 Pro будет напоминать конкурирующее устройство (потенциально OnePlus 13) с плоским или почти плоским дисплеем. Новинка будет оснащена аккумулятором с кремниевым отрицательным электродом емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Причем, несмотря на большую батарею, телефон сохранит тонкий профиль толщиной примерно 8,5 мм.
Realme GT 7 Pro будет оснащен тройной камерой в прямоугольном модуле, включающей 50-мегапиксельный основной датчик и телеобъектив с перископом (скорее всего, датчик Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом).
Предыдущие отчеты предполагают, что GT 7 Pro станет первым телефоном Realme, оснащенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в экране и обеспечивающим защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Другие подробности пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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