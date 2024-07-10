Анонсы: Redmi 13 5G на базе Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
10.07.2024,
В прошлом месяце, принадлежащий Xiaomi, суббренд Redmi представил Redmi 13 4G на базе Helio G91, а сейчас состоялся анонс 5G-версии модели на базе SoC Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Engine).
Redmi 13 5G оснащен 6,79-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 550 нит, защитой Gorilla Glass 3 и поддержкой распознавания влажного касания. В вырезе экрана размещена 13-мегапиксельная селфи-камера.
На задней стороне Redmi 13 5G находится стеклянная панель с тремя кругами: два для камер и один для кольцевой вспышки. Основная камера использует сенсор Samsung ISOCELL HM6 с разрешением 108 МП. Вторая камера — макромодуль на 2 Мп.
Redmi 13 5G работает под управлением HyperOS на базе Android 14, оснащен до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карт microSD.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5030 мАч с зарядкой 33 Вт. Redmi утверждает, что прилагаемый к смартфону адаптер мощностью 33 Вт может зарядить батарею до 50% за 30 минут. Другие особенности Redmi 13 5G включают порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм, ИК-передатчик, степень защиты IP53 и боковой сканер отпечатков пальцев.
Redmi 13 5G выпускается в цветах «Гавайский синий», «Розовая орхидея» и «Черный бриллиант» с двумя вариантами памяти — 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ по цене 13 999 индийских рупий (170 долларов США/155 евро) и 15 499 индийских рупий (185 долларов США/170 евро), соответственно.
Redmi 13 5G поступит в продажу в Индии с 12 июля.
© Антон Печеровый,
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