ЦОД: Стоимость стойко-места в ЦОД растет, несмотря на активное их строительство

MForum.ru
11.07.2024,
В Московском регионе – этот показатель вырос год к году на внушительные 23%, что вызвано как ростом спроса на вычислительные мощности из-за цифровизации и постепенного все более широкого внедрения ИИ, так и высокой ключевой ставкой ЦБ. Такие данные приводит КоммерсантЪ со ссылкой на совместное исследование iKS-Consulting и 3data по итогам 2q2024 по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В 130 тыс. руб. в год обходится сейчас аренда стойко-места в Московском регионе, в 88,6 тыс. руб. – в Санкт-Петербурге и области.
Парадокс – в Московском регионе мощности выросли не в последнюю очередь за счет запуска ЦОД Москва-2 Атомдата (Росатом) и Магистральный (Datahouse – ФСК). Если для существующих ЦОД повысить цены существующим клиентам – проблема, то мощности новых ЦОД их владельцы распределяют в аренду по повышенным ценам, отвечающим рыночной ситуации, что и сказалось на заметном росте цен на colocation услуги.
Чего можно ожидать?
Вниз цены не пойдут в ближайшее время. Но и вверх им идти сложно, а это означает, что несмотря на потребность в новых мощностях, строить их могут в меньшем объеме, чем это действительно необходимо. Что будет стимулировать сохранение дефицита мощностей и продолжение роста цен.
Лидером на рынке ЦОД в РФ остается РТК-ЦОД с большим отрывом от конкурентов.
Еще один рыночный тренд - постепенный рост требований клиентов к подводимым к стойкам мощностям - постепенно спрос смещается в сторону показателя 5-10 кВт на стойку.
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теги: статистика тренды ЦОД colocation
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