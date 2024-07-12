Анонсы: iQOO Neo9S Pro+ дебютирует с SD 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мАч

MForum.ru
12.07.2024,
Ключевое преимущество iQOO Neo9S Pro+ относительно Neo9S Pro заключается в использовании чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 вместо Dimensity 9300+. Объем ОЗУ новинки может достигать 16 Гб, встроенной памяти – до 1 Тб.
Другое заметное изменение — аккумулятор емкостью 5500 мАч, вместо АКБ емкостью 5160 мАч в обычной модели Pro. Смартфон по-прежнему поддерживает зарядку мощностью 120 Вт.
Кроме того iQOO Neo9S Pro+ оснащен немного более качественной основной камерой. Основной сенсор IMX921 – 1/1,56 дюйма, разрешение 50 МП и оптическая стабилизация изображения. Остальные характеристики идентичны оригинальной модели: 6,78-дюймовый LTPO OLED (FHD+ 144 Гц), сверхширокоугольная камера 50 МП и OriginOS 4 на базе Android 14.
iQOO Neo9S Pro+ выпускается в цветах Buff Blue (синий), Star White (белый) и Fighting Black (черный). Цена за базовую модель с 12 Гб ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти составляет 2999 юаней (412 долларов США). Топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти обойдется в 4099 юаней (564 доллара США). Продажи в Китае стартуют 16 июля
© Антон Печеровый,
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