Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки

12.07.2024, MForum.ru

iQOO TWS 1i обещают впечатляюще долгое время автономной работы — наушники могут работать до 10 часов самостоятельно, а с чехлом для зарядки общее время прослушивания увеличивается до 45 часов.

Наушники iQOO TWS 1i оснащены 10-мм динамическими драйверами и поддерживают кодек LC3, а также игровой режим с задержкой всего 55 мс. Также устройство можно взять на пробежку под дождем — оно имеет класс защиты IP54.

Активного шумоподавления в активе iQOO TWS 1i нет. Но и цена составляет всего 100 юаней (14 долларов США), при покупке iQOO Neo9S Pro+ получить iQOO TWS 1i можно всего за 60 юаней.