Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки

MForum.ru
12.07.2024,
iQOO TWS 1i обещают впечатляюще долгое время автономной работы — наушники могут работать до 10 часов самостоятельно, а с чехлом для зарядки общее время прослушивания увеличивается до 45 часов.
Наушники iQOO TWS 1i оснащены 10-мм динамическими драйверами и поддерживают кодек LC3, а также игровой режим с задержкой всего 55 мс. Также устройство можно взять на пробежку под дождем — оно имеет класс защиты IP54.
Активного шумоподавления в активе iQOO TWS 1i нет. Но и цена составляет всего 100 юаней (14 долларов США), при покупке iQOO Neo9S Pro+ получить iQOO TWS 1i можно всего за 60 юаней.
© Антон Печеровый,
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