Анонсы: Vivo Y37 и Y37m представлены официально

MForum.ru
15.07.2024,
Vivo официально представила в Китае смартфоны Y37 и Y37m, предлагающие ряд интересных функций по конкурентоспособным ценам. Новые устройства теперь доступны для предварительного заказа: цена Y37 составляет от 1199 до 2099 юаней, а цена Y37m стартует от 999 юаней.
Vivo Y37 и Y37m получили несколько общих характеристик. Смартфоны оснащены 6,56-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20,15:9 и соотношением экрана к корпусу 89,64%. Разрешение составляет 1612×720 с частотой обновления 90 Гц.
Обе модели базируются на процессоре Dimensity 6300 (8 ядер, 2,4 ГГц для производительных ядер и 2,0 ГГц для энергоэффективных ядер, графика Mali-G57). Новинки представлены в конфигурациях с 4/6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128/256 ГБ встроенной памяти eMMC5.1. Для Y37 также предлагается вариант с 12 ГБ оперативной памяти. Программная часть – OriginOS 14 на базе Android 14.
Vivo Y37 и Y37m оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч, поддерживаемая мощность быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Фоточасть представлена тыловой камерой 13 МП с диафрагмой f/2,2 и фронтальной камерой 5 МП с диафрагмой f/2,2.
Новинки поддерживают сети 5G и 4G с двумя слотами для нано-SIM, Wi-Fi 2,4G/5G и Bluetooth 5.4. Дополнительные функции включают боковые датчики отпечатков пальцев, USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.
© Антон Печероый,
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