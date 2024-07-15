Анонсы: В Индии представлен iQOO Z9 Lite 5G на базе Dimensity 6300 и обещанием обновления до трех лет

MForum.ru
15.07.2024,
iQOO выпустила iQOO Z9 Lite 5G в Индии. Новинка адресована экономным пользователям смартфонов с поддержкой 5G. Телефон оснащен большим дисплеем, мощным процессором и долговечной батареей.
iQOO Z9 Lite 5G оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. Смартфон базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300, дополненном оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем eMMC 5.1. Пользователи могут выбирать между 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти в сочетании со 128 ГБ встроенной памяти.
Z9 Lite 5G оснащен двойной задней камерой, состоящей из основного датчика 50 МП и вторичного датчика 2 МП. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков – 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.
В программной части речь идет об Android 14 с надстройкой FunTouchOS 14 от iQOO. iQOO предлагает два года обновлений ОС Android и три года обновлений безопасности, гарантируя, что телефон будет оставаться актуальным в течение разумного периода времени.
iQOO Z9 Lite 5G выпускается в двух цветовых вариантах — Aqua Flow и Mocha Brown. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом для наушников 3,5 мм, слотом для карты microSD и степенью защиты от пыли и воды IP64.
Стоимость iQOO Z9 Lite 5G начинается от 10 499 рупий за вариант с 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и до 11 499 рупий за вариант 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Он будет доступен для покупки в Индии с 20 июля через Amazon и индийский интернет-магазин iQOO.
© Антон Печеровый,
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