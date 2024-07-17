Анонсы: Представлен OnePlus Pad 2 с SD 8 Gen 3 и АКБ 9510 мАч

17.07.2024, MForum.ru

Представлен первый флагманский Android-планшет OnePlus для международного рынка. OnePlus Pad 2 идентичен недавно выпущенному OnePlus Pad Pro, адресованному покупателям из Китая.

OnePlus Pad 2 оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2120 x 3000 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость панели составляет 900 нит, соотношение сторон 7:5.

Для мультимедиа OnePlus добавил шесть динамиков, 8 Мп фронтальную камеру и тыловую камеру разрешением 13 Мп. Продуктивность использования устройства для деловых задач могут повысить поддержка стилуса OnePlus Stylo 2 ($99,99) и аксессуар Smart Keyboard ($149,99), которые можно приобрести дополнительно.

OnePlus Pad 2 оснащен флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Коммуникационные возможности включают в себя Bluetooth 5.4, NFC и Wi-Fi 7. За автономность отвечает АКБ емкостью 9510 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт (полное время зарядки – 81 минута).

В программной части OnePlus Pad 2 работает под управлением OxygenOS 14 на базе Android 14, который поддерживает несколько функций непрерывности работы от OnePlus , включая Content Sync, которая синхронизирует фотографии и видео между телефоном и планшетом OnePlus. Также есть синхронизация буфера обмена и синхронизация уведомлений. Отдельно отметим функции на основе искусственного интеллекта: AI Eraser 2.0 для редактирования фотографий, Smart Cutout 2.0 для коллажей и наклеек, а также AI Summary.

OnePlus Pad 2 выпускается в сером цвете по цене порядка 550 долларов США за версию 12/256 Гб. Продажи в США стартуют 30 июля, а Европа и Индия получат устройство 1 августа.