Анонсы: Представлен OnePlus Pad 2 с SD 8 Gen 3 и АКБ 9510 мАч

MForum.ru
17.07.2024,
Представлен первый флагманский Android-планшет OnePlus для международного рынка. OnePlus Pad 2 идентичен недавно выпущенному OnePlus Pad Pro, адресованному покупателям из Китая.
OnePlus Pad 2 оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2120 x 3000 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость панели составляет 900 нит, соотношение сторон 7:5.
Для мультимедиа OnePlus добавил шесть динамиков, 8 Мп фронтальную камеру и тыловую камеру разрешением 13 Мп. Продуктивность использования устройства для деловых задач могут повысить поддержка стилуса OnePlus Stylo 2 ($99,99) и аксессуар Smart Keyboard ($149,99), которые можно приобрести дополнительно.
OnePlus Pad 2 оснащен флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Коммуникационные возможности включают в себя Bluetooth 5.4, NFC и Wi-Fi 7. За автономность отвечает АКБ емкостью 9510 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт (полное время зарядки – 81 минута).
В программной части OnePlus Pad 2 работает под управлением OxygenOS 14 на базе Android 14, который поддерживает несколько функций непрерывности работы от OnePlus , включая Content Sync, которая синхронизирует фотографии и видео между телефоном и планшетом OnePlus. Также есть синхронизация буфера обмена и синхронизация уведомлений. Отдельно отметим функции на основе искусственного интеллекта: AI Eraser 2.0 для редактирования фотографий, Smart Cutout 2.0 для коллажей и наклеек, а также AI Summary.
OnePlus Pad 2 выпускается в сером цвете по цене порядка 550 долларов США за версию 12/256 Гб. Продажи в США стартуют 30 июля, а Европа и Индия получат устройство 1 августа.
© Антон Печеровый,
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