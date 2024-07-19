Анонсы: Представлен Oppo Reno12 F 4G со Snapdragon 685 и 8 ГБ ОЗУ

19.07.2024, MForum.ru

В прошлом месяце Oppo анонсировала Reno12 F 5G — смартфон среднего класса с чипсетом MediaTek Dimensity 6300, OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и основной камерой 50 МП. Теперь Oppo представила 4G-вариант Reno12F, на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 685.

Oppo Reno12 F 4G выглядит так же, как версия 5G, но, помимо янтарно-оранжевого и оливково-зеленого, 4G-версия получила вариант с матовой серой задней панелью. Reno12 F 4G оснащается 8 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти и поддерживает более старый стандарт Bluetooth 5.0 по сравнению с Bluetooth 5.3 на Reno12 F 5G.

Остальные характеристики идентичны 5G версии: 6,7-дюймовый OLED-дисплей, камеры 50+8+2 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой SuperVOOC мощностью 45 Вт. Программное обеспечение ColorOS 14.0.1, включая пакет AI от Oppo: AI Recording, AI Summary для текста, AI Writer и AI Speak.

Информация о цене Oppo Reno12 F 4G пока не раскрывается.