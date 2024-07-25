Анонсы: Vivo V40 SE 4G представлен официально

25.07.2024, MForum.ru

Vivo представила Vivo V40 SE 4G в Чехии. На текущий момент это пятый смартфон серии V40, куда входят Vivo V40 5G, Vivo V40 Lite 5G, Vivo V40 SE 5G и предстоящий Vivo V40 Pro 5G. Как следует из названия, сети 5G новинка не поддерживает.

Vivo V40 SE 4G оснащен 6,67-дюймовым дисплеем E4 AMOLED разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Внутри Vivo V40 SE 4G находятся чипсет Snapdragon 685, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x для расширения которой доступно 8 Гб виртуальной памяти, 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Работает новинка под управлением ОС FunTouch OS 14 на базе Android 14.

Для селфи Vivo V40 SE 4G оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная камера для эффекта боке и датчик мерцания. Также отметим две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 2,4–5 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB-C и водонепроницаемость по стандарту IP54. Габариты черной версии Crystal Black – 163,17 x 75,81 x 7,79 мм, вес 186 граммов. Толщина фиолетовой версии Leather Purple с задней панелью из натуральной кожи – 7,99 мм, вес 191 грамм. Купить Vivo V40 SE 4G в Чехии можно по цене 4999 крон (~ 215 долларов США). Информации о появлении новинки на азиатских рынках нет.