Слухи: Появились подробности о смартфонах Pixel 9

MForum.ru
01.08.2024,
В сети появились очередные подробности о будущих смартфонах линейки Pixel. На это раз оказались раскрыты некоторые подробности об удивительной версии программного обеспечения линейки Pixel 9, вариантах хранения, батареях и зарядке.
Если верить слухам, семейство Pixel 9 «из коробки» будет работать под управлением Android 14, а не Android 15, что нарушает традицию Pixel. Также традицию нарушит и анонс новинки в августе, а не в октябре, когда обычно выходили высококлассные устройства линейки. Скорее всего, это связано с тем, что Android 15 не будет завершен к концу августа, что не удивительно – в прошлом году Android 14 также был отложен.
Конфигурации Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL будут начинаться от 128 ГБ памяти. Pixel 9 будет получит 12 ГБ оперативной памяти, Pro – 16 ГБ. Для Pixel 9 также будет предлагаться версия с 256 ГБ встроенной памяти, модели Pro получат конфигурации 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ памяти.
Ожидаются улучшения и в скорости быстрой зарядки. Pixel 9 и Pixel 9 Pro будут заряжаться до 55% за 30 минут, в то время как Pixel 9 Pro XL за тот же период времени зарядится до 70%. Подобные показатели будут достигнуты с помощью зарядного устройства Google USB-C мощностью 45 Вт, которое будет доступно при запуске. Напомню, в настоящее время Google продает только зарядное устройство USB-C мощностью 30 Вт.
Pixel 9 Pro XL получит аккумулятор емкостью 5060 мАч, что на 10 мАч больше, чем у Pixel 8 Pro, который он заменит. Для справки: Pixel 8 Pro достигал 50% за 30 минут с зарядным устройством USB-C мощностью 30 Вт. Кроме того, Google обещает «24 часа автономной работы» для всех моделей, а в режиме Extreme Battery Saver — до 100 часов.
© Антон Печеровый,
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