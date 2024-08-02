Анонсы: Poco M6 Plus получил Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камеру

MForum.ru
02.08.2024,
Poco M6 Plus, пятый представитель серии M6, предлагает несколько заметных улучшений по сравнению с Poco M6. В частности чипсет Snapdragon 4 Gen 2 AE, 108-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор емкостью 5030 мАч с зарядкой 33 Вт.
Poco M6 Plus оснащен 6,79-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. На задней панели находится 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HM6 с 9-в-1 пиксельным биннингом и диафрагмой f/1,75. К нему присоединяются 2-мегапиксельная макрокамера и 13-мегапиксельная фронтальная камера.
Программное обеспечение построено на Xiaomi HyperOS поверх Android 14. Poco обещает два обновления Android и четыре года исправлений безопасности. Poco M6 Plus также оснащен разъемом для наушников, ИК-портом и гибридным слотом для двух SIM-карт с возможностью расширения картой microSD.
Poco M6 Plus поставляется в цветах Misty Lavender, Ice Silver и Graphite Black. Цены установлены на уровне 13 499 индийских рупий (161 доллар США) для версии 6/128 ГБ и 14 499 индийских рупий (173 доллара США) для версии 8/128 ГБ. Продажи в Индии начнутся 5 августа на Flipkart и в партнерских розничных магазинах.
© Антон Печеровый,
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