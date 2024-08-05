Слухи: Появились подробности о смартфонах OnePlus Ace 5

MForum.ru
05.08.2024,
OnePlus недавно выпустила Ace 3 Pro и, как сообщается, уже скоро появится серия Ace 5. По данным инсайдера Digital Chat Station, новый телефон унаследует множество характеристик от предыдущего Ace, включая чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и проводную зарядку мощностью 100 Вт.
Ace 3 Pro
OnePlus пропускает цифру 4 в названии Ace из-за суеверия, поэтому после Ace 3 будет Ace 5.
Одним из основных изменений станет появление более крупной силиконово-углеродной батареи. Она будет состоять из двух ячеек по 3000 мАч, что в сумме составит минимальный заряд 6000 мАч (вероятно, около 6100 мАч типичной емкости).
Остальные параметры будут близки к оригинальной модели. В частности, новый телефон должен сохранить 6,78-дюймовый 8T LTPO OLED с разрешением 1240p от BOE. Проводная зарядка также не является чем-то новым и остается снижением по сравнению с показателями 150 Вт на Ace 2 Pro.
По данным инсайдеров, камер на задней панели останется три. Разрешение основного сенсора составит 50 Мп. Передняя панель будет слегка изогнута со всех четырех сторон. Инсайдер также сообщил, что новый Ace будет оснастят слайдером оповещения.
Анонс новинки состоится до октября, потому что в эти сроки ожидается анонс OnePlus 13, который отвлечет внимание от линейки Ace новым чипсетом и лучшими характеристиками.
© Антон Печеровый,
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