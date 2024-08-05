Слухи: iQOO представит iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro 21 августа в Индии

MForum.ru
05.08.2024,
Несмотря на то, что до анонса еще больше двух недель производитель уже раскрыл подробности о некоторых спецификациях и целевой аудитории новинок.
По мнению iQOO смартфоны Z9s и Z9s Pro предназначены для «молодых людей, которые выполняют несколько задач одновременно, в первую очередь студентов колледжей и молодых специалистов, которые совмещают работу/учебу, общественную жизнь и внеклассные мероприятия, и которым необходимо быстрое подключение и бесперебойные развлечения».
iQOO Z9s Pro будет работать на базе Snapdragon 7 Gen 3 SoC, в то время как iQOO Z9s базируется на чипе Dimensity 7300. Оба смартфона будут оснащены 50-мегапиксельной камерой Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения, записью в формате 4K и суперночным режимом. Новинки будут поставляться с функциями AI Erase и AI Photo Enhance, а Z9s Pro также будет оснащен сверхширокоугольным модулем 8 МП.
iQOO также заявила, что толщина смартфонов серии Z9s составит 7,49 мм, новинки будут оснащены изогнутым 3D-дисплеем AMOLED. Пиковая локальная яркость экрана Z9s составит 1800 нит, панель Z9s Pro обеспечивает локальную пиковую яркость 4500 нит.
iQOO Z9s Pro будет работать от аккумулятора емкостью 5500 мАч.
Оба смартфона будут производиться на заводе Vivo в Большом Нойде в Индии в рамках приверженности бренда кампании индийского правительства «Сделано в Индии». Компания iQOO не раскрыла цены на Z9s и Z9s Pro, но упоминается, что в Индии новинки будут стоить менее 25 000 индийских рупий (300 долларов США).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.07. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z9 Lite 5G на базе Dimensity 6300 и обещанием обновления до трех лет / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены iQOO Watch GT с 1,85-дюймовым дисплеем и Blue OS / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo9S Pro+ дебютирует с SD 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мАч / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Lite получит 50 Мп камеру от Sony / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: iQOO представит iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro 21 августа в Индии / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфонах OnePlus Ace 5 / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 40X 5G с Dimensity 6300 и 108Мп камерой / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Poco Buds X1 с 40 дБ ANC и 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Plus получил Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камеру / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 – самый тонкий защищенный смартфон / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфонах Pixel 9 / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) Plus получил новый чипсет и улучшенную сэлфи-камеру / MForum.ru
31.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации раскладушки Huawei Nova Flip / MForum.ru
30.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo N61 – прочный смартфон с литым корпусом / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) Plus получит MediaTek Dimensity 7350 Pro / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 4G представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z60S Pro с улучшенной камерой представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z60 Ultra Leading Version с мощным чипсетом представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились рендеры всех цветов Honor X60i / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Официальная премьера Nio Phone 2 состоится 27 июля / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 70 задержится до 4 квартала / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Flip с большим экраном и АКБ 4780 мАч / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: HMD Skyline отличается потрясающим дизайном и простотой ремонта / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno12 F 4G со Snapdragon 685 и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru