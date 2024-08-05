Слухи: iQOO представит iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro 21 августа в Индии

05.08.2024, MForum.ru

Несмотря на то, что до анонса еще больше двух недель производитель уже раскрыл подробности о некоторых спецификациях и целевой аудитории новинок.

По мнению iQOO смартфоны Z9s и Z9s Pro предназначены для «молодых людей, которые выполняют несколько задач одновременно, в первую очередь студентов колледжей и молодых специалистов, которые совмещают работу/учебу, общественную жизнь и внеклассные мероприятия, и которым необходимо быстрое подключение и бесперебойные развлечения».

iQOO Z9s Pro будет работать на базе Snapdragon 7 Gen 3 SoC, в то время как iQOO Z9s базируется на чипе Dimensity 7300. Оба смартфона будут оснащены 50-мегапиксельной камерой Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения, записью в формате 4K и суперночным режимом. Новинки будут поставляться с функциями AI Erase и AI Photo Enhance, а Z9s Pro также будет оснащен сверхширокоугольным модулем 8 МП.

iQOO также заявила, что толщина смартфонов серии Z9s составит 7,49 мм, новинки будут оснащены изогнутым 3D-дисплеем AMOLED. Пиковая локальная яркость экрана Z9s составит 1800 нит, панель Z9s Pro обеспечивает локальную пиковую яркость 4500 нит.

iQOO Z9s Pro будет работать от аккумулятора емкостью 5500 мАч.

Оба смартфона будут производиться на заводе Vivo в Большом Нойде в Индии в рамках приверженности бренда кампании индийского правительства «Сделано в Индии». Компания iQOO не раскрыла цены на Z9s и Z9s Pro, но упоминается, что в Индии новинки будут стоить менее 25 000 индийских рупий (300 долларов США).