Слухи: Realme готовится показать технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт

MForum.ru

Слухи: Realme готовится показать технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт

06.08.2024, MForum.ru

Realme работает над Realme G T 7 Pro, следующим флагманским телефоном для китайского и мирового рынков. Свежий пост в Weibo от известного инсайдера Digital Chat Station предполагает, что компания на презентации GT 7 Pro может продемонстрировать технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт.

Слухи: Realme готовится показать технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт

На скриншоте DCS сообщает о нескольких ключевых функциях GT 7 Pro. Он также упоминает, что Realme может продемонстрировать первую в мире технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт. Однако, ее появления уже в GT 7 Pro ожидать не стоит.

В июне руководитель отдела маркетинга Realme Global Фрэнсис Вонг сообщил в интервью, что в настоящее время компания тестирует свою технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт. Однако он не разгласил никакой другой информации об этом. Утверждается, что технология зарядки Realme мощностью 300 Вт позволяет заряжать устройство от 0 до 50 процентов менее чем за три минуты, а полная зарядка — менее чем за пять минут.

Кроме того, Realme GT 7 Pro станет первым телефоном Realme, который будет обладать защитой от пыли и воды по классу IP69, а также первым телефоном производителя с одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в экране.

Предыдущие отчеты показали, что GT 7 Pro получит плоскую OLED-панель с микроизгибами со всех четырех сторон. Разрешение экрана 1,5K, технология LTPO.

Основа аппаратной платформы –Snapdragon 8 Gen 4, объем ОЗУ – до 24 Гб, встроенной памяти – до 1 Тб. Емкость аккумулятора составит около 6000 мАч, а мощность зарядки – 100 Вт.

Для фотосъемки Realme G T 7 Pro получит 50-мегапиксельный основной сенсор, сверхширокоугольный сенсор и перископическую телефотокамеру Sony IMX882 с поддержкой 3-кратного оптического зума, 10-кратного гибридного зума и 120-кратного цифрового зума.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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