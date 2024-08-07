Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

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Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

07.08.2024, MForum.ru

Компания Vivo анонсировала смартфоны V40 и V40 Pro. Относительно предшественников новинки предлагают существенное увеличение емкости аккумулятора, сохранив при этом свои сверхтонкие корпуса. Также обновлены камеры и дизайн устройств.

Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

Vivo V40 унаследовал Snapdragon 7 Gen 3 от Vivo V30. Однако Vivo V40 Pro, в плане аппаратной платформы, сделал большой шаг вперед, предлагая покупателям Dimensity 9200+, который намного мощнее Dimensity 8200, который работал в предыдущих трех телефонах серии Vivo V Pro.

Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

Обе новинки имеют одинаковые размеры (164,2 x 74,9 x 7,58 мм) и одинаковый дисплей — 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 2800 x 1260 пикселей. Пиковая яркость экрана 4500 нит, что является огромным улучшением по сравнению с панелью такого же размера серии V30. В вырезе экрана разместилась 50-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL JN1.

Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

На задней панели V40 Pro находится 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony IMX921, 50-мегапиксельный сенсор с телеобъективом на базе Sony IMX816 и 50-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной оптикой (модуль сенсора не уточняется).

Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

Камера Vivo V40 представляет собой связку двух сенсоров разрешением 50 Мп – основного и сверхширокоугольного. Также отменим поддержку основным сенсором OIS и функцию AI Aura Light Portrait, которая активируется кольцевой светодиодной вспышкой.

Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

В программной части Vivo V40 и V40 Pro поставляются с Funtouch OS 14 на базе Android 14 «из коробки». Компания обещает «50 месяцев бесперебойной работы», указывая на срок поддержки программного обеспечения.

Для батарей новинок заявлено 1600 полных циклов при сохранении не менее 80% своей первоначальной емкости. Сами АКБ – 5500 мАч, что делает их самыми большими в серии Vivo V. Поддерживается быстрая зарядка FlashCharge мощностью 80 Вт по проводу.

Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

Конфигурации памяти Vivo V40 включают в себя варианты 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Vivo V40 Pro также поставляется в трех различных вариантах: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ или 12/512 ГБ.

Обе новинки доступны в синем Meteor Blue, белом Moonlight White и серебристом Stellar Silver, при этом у V40 есть еще два варианта окраски — пурпурный Nebula Purple и персиковый Sunglow Peach.

Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

Vivo V40 и V40 Pro уже доступны в Индии, далее новинки появятся и на других рынках. Цена V40 стартует от 39 999 индийских рупий (480 долларов США/440 евро) за версию 8/128 ГБ. Минимальная цена Vivo V40 Pro составляет 54 999 индийских рупий (655 долларов США/600 евро) за вариант 8/256 ГБ.

Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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