Анонсы: OnePlus Open получил новую версию Apex Edition

08.08.2024, MForum.ru

OnePlus анонсировала новую версию Apex Edition смартфона OnePlus Open, которая отличается расцветкой Crimson Shadow и задней панелью из искусственной кожи.

Помимо нового цвета, Apex Edition поставляется исключительно с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, а также имеет измененный слайдер оповещений с текстурированной отделкой и оранжевым акцентным цветом.

Обновленный слайдер поддерживает VIP-режим, который позволяет вам оставаться инкогнито, отключая камеры, микрофон и местоположение, помещая слайдер в верхнее положение. OnePlus заявляет, что это достигается с помощью «шифрования и конфиденциальности на уровне чипа».

OnePlus Open представляет собой складной смартфон с 7,82-дюймовым внутренним дисплеем LTPO3 Flexi-fluid AMOLED разрешением 2268 x 2440 точек и частотой обновления 120 Гц, 6,31-дюймовым LTPO3-экраном разрешением 1116 x 2484 на внешней панели, чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, тыловой камерой 64+48+48 Мп, 32 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4805 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

OnePlus Apex Edition будет продаваться в США по цене 1900 долларов, а европейские цены будут объявлены 27 августа.