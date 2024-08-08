Анонсы: OnePlus Open получил новую версию Apex Edition

MForum.ru
08.08.2024,
OnePlus анонсировала новую версию Apex Edition смартфона OnePlus Open, которая отличается расцветкой Crimson Shadow и задней панелью из искусственной кожи.
Помимо нового цвета, Apex Edition поставляется исключительно с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, а также имеет измененный слайдер оповещений с текстурированной отделкой и оранжевым акцентным цветом.
Обновленный слайдер поддерживает VIP-режим, который позволяет вам оставаться инкогнито, отключая камеры, микрофон и местоположение, помещая слайдер в верхнее положение. OnePlus заявляет, что это достигается с помощью «шифрования и конфиденциальности на уровне чипа».
OnePlus Open представляет собой складной смартфон с 7,82-дюймовым внутренним дисплеем LTPO3 Flexi-fluid AMOLED разрешением 2268 x 2440 точек и частотой обновления 120 Гц, 6,31-дюймовым LTPO3-экраном разрешением 1116 x 2484 на внешней панели, чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, тыловой камерой 64+48+48 Мп, 32 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4805 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.
OnePlus Apex Edition будет продаваться в США по цене 1900 долларов, а европейские цены будут объявлены 27 августа.
© Антон Печеровый,
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