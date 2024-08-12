Слухи: Глобальная модель Samsung Galaxy A16 5G замечена на Geekbench с SoC Dimensity 6300

MForum.ru
12.08.2024,
Samsung готовится выпустить преемника смартфона Galaxy A15 5G в ближайшие дни. Вероятное имя устройства - Galaxy A16 5G, оно недавно было замечено в Geekbench с номером модели SM-A166E. Таким образом, речь может идти о глобальной версии.
Ранее в этом месяце американская модель версия также появилась на Geekbench, под номером модели SM-A166P. Аналогично версии для США, глобальная модель базируется на Dimensity 6300 SoC, которую дополняют 4 ГБ ОЗУ и Android 14. Возможно, появятся варианты с 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. Новинка сумела набрать 967 баллов в одноядерном тесте и 1971 балл в многоядерном тесте Geekbench 6.
По слухам Samsung Galaxy A16 5G будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельной дополнительной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой. На передней панели, скорее всего, будет установлен 13-мегапиксельный сенсор для селфи. Ожидаемая емкость аккумулятора 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.
Если говорить о Galaxy A15 5G, этот смартфон оснащен 6,5-дюймовым sAMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Тыловая камера представлена связкой 50-мегапиксельного основного сенсора, 5-мегапиксельного сенсора со сверхширокоугольной оптикой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Galaxy A15 5G базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6100+, оснащен до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. ОС – ОС Android 14 из коробки.
© Антон Печеровый,
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