Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально

13.08.2024, MForum.ru

В Индии представлен смартфон Realme C63 5G, представляющий собой 5G-версию Realme C63, который дебютировал в мае текущего года. Новинка базируется на чипсете Dimensity 6300, однако в части камер и скорости зарядки она уступает 4G-версии.

Realme C63 5G оснащен 6,67-дюймовым IPS-экраном разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. На задней панели разместилась 32-мегапиксельная основная камера с датчиком 1/3,1 дюйма и диафрагмой f/1,85 (в Realme C63 – 50 Мп). К нему присоединяется неуказанный вспомогательный датчик. Для сэлфи предназначена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

За автономность Realme C63 5G отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки лишь 10 Вт. Тогда как у 4G-версии она составляет 45 Вт. Зато зарядное устройство входит в комплект поставки. В программной части – Android 14 с Realme UI 5.0 поверх него.

Realme C63 5G поставляется в цветах Starry Gold и Forest Green. Цены в Индии начинаются от 10 999 индийских рупий (130 долларов США) за модель 4/128 ГБ и доходят до 12 999 индийских рупий (155 долларов США) за версию 8/128 ГБ. Начало продаж запланировано на 20 августа в Realme India и Flipkart.