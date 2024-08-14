Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально

14.08.2024, MForum.ru

В этом году линейке смартфонов Pixel увидела свет в августе вместо октября, причем в самой линейке продуктов Pixel произошли некоторые изменения. Базовая модель Google Pixel 9 спустилась немного ниже в модельном ряду, так как компания представила модель Pro аналогичного размера.

Google Pixel 9 оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Google отказалась от оптического сканера отпечатков пальцев и перешла на более надежный ультразвуковой. Пиковая яркость заметно выше — 2700 нит (вместо 2000 нит).

Небольшое увеличение диагонали экрана делает телефон немного больше, чем прошлогодняя модель, хотя Google Pixel 9 по-прежнему входит в число некрупных смартфонов с Android. По сравнению с новым Pixel 9 Pro, базовая версия получила точно такой же размер (152,8 x 72,0 x 8,5 мм и 198 г). Желающие получить более крупные устройства могут обратить внимание на Pixel 9 Pro XL.

Внешнее различие между базовой и Pro версиями Pixel 9 заключается в том, что у Pro есть сенсор с перископной оптикой. Базовая модификация придерживается классической конфигурации двойной камеры (широкоугольная + сверхширокоугольная).

Основная камера такая же, как и в прошлом году, 50-мегапиксельный модуль на основе 1/1,31-дюймового сенсора Samsung GNK (пиксели 1,2 мкм) и объектив с поддержкой OIS. Селфи-камера почти такая же, с 10,5-мегапиксельным сенсором Samsung, но теперь с автофокусным объективом.

Сверхширокоугольный модуль получил заметное обновление. Теперь это 48-мегапиксельный сенсор (1/2,55 дюйма, 123° объектив), что заметно лучше с 12-мегапиксельного (1/2,8 дюйма) модуля 8-й серии.

Еще одно обновление – более мощная аппаратная платформа. Чипсет Tensor G4 оснащен одним основным ядром Cortex-X4, тремя ядрами A720 и четырьмя ядрами A520 (да, это составляет 8 ядер, на одно меньше, чем в прошлом году). Отдельно отметим, что Google Pixel 9 оснащен более эффективным модемом Exynos 5400. Графический процессор Mali-G715, похоже, не изменился, за исключением небольшого повышения тактовой частоты.

Pixel 9 получил 12 ГБ оперативной памяти (столько же было у 8 Pro в прошлом году, а у базовой модели ГБ), что должно решить проблему нехватки памяти для запуска Gemini Nano на устройстве.

Кроме того, Pixel 9 заряжается быстрее своего предшественника: он может достичь 55% за 30 минут, по сравнению с 50% для прошлогодней модели. Такие цифры достигаются при условии использования зарядного устройства USB-PD мощностью 45 Вт. Емкость аккумулятора немного выше — 4700 мАч (по сравнению с 4575 мАч у прошлогодней модели).

В программной части Google Pixel 9 из коробки будет работать под управлением Android 14, что нарушает традицию выпуска серии Pixel с новейшей версией ОС. Впрочем, с учетом 7 лет обновлений ОС и безопасности проблемой это не является. Android 15 будет готов лишь через несколько месяцев, а смартфоны Pixel 9 получат его одними из первых.

Google Pixel 9 предлагается в четырех цветах на момент запуска: Porcelain, Peony, Wintergreen и Obsidian. Средняя рамка выполнена из алюминия, а передняя и задняя части покрыты стеклом Gorilla Glass Victus 2. Класс защиты от пыли и воды IP68.

Google Pixel 9 уже доступен для предварительного заказа в США и Европе. Бонусом за предзаказ является возможность получить смартфон с более емким внутренним хранилищем за ту же цену (т.е. модели на 256 Гб вместо 128 Гб). Цены в США составляют $800 и $900 за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти, соответственно. Европейские цены – 900 и 1000 евро.