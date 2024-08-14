Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром

MForum.ru
14.08.2024,
Топовое устройство линейки Pixel – смартфон Pixel 9 Pro Fold, который был заметно обновлен относительно устройства первого поколения. И если предшественник этой модели на фоне конкурентов выглядел достаточно бледно, Pixel 9 Pro Fold исправляет этот недостаток.
Google полностью переработала дизайн Pixel 9 Pro Fold, сделав его и выше и тоньше предшественника. Складной Pixel второго поколения принимает квадратную форму с разницей в высоте около 15,5 мм по сравнению с Pixel Fold, превосходя в этом отношении даже Galaxy Z Fold6 от Samsung
Толщина Pixel 9 Pro Fold – 10,5 мм в сложенном виде и всего 5,1 мм в развернутом виде. Вес новинки всего 257 граммов, что должно сделать его намного более удобным в использовании.
Следующее заметное изменение дизайна касается шарнира, который теперь полностью раскладывается, чего не было у Pixel Fold первого поколения. Кроме того, смартфон водонепроницаем по стандарту IPX8.
Благодаря новым пропорциям, Pixel 9 Pro Fold оснастили 6,3-дюймовым внешним экраном и квадратным 8-дюймовым складным экраном внутри. Оба экрана являются OLED-дисплеями с разрешением FHD+, получили адаптивную частоту обновления 120 Гц и выдают пиковую яркость до 2700 нит. В вырезах экраном разместились две одинаковые 10-мегапиксельные селфи-камеры.
На задней панели Pixel 9 Pro Fold установлена мощная, но не сильно отличающаяся от предыдущей модели камера: 48-мегапиксельный основной сенсор, 10,5-мегапиксельный сенсор с телеобъективом(5-кратный оптический зум) и обновленный 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.
Основа аппаратной части – чипсет Tensor G4 от Google, который производится по 4-нм техпроцессу Samsung. Вычислительная часть включает в себя 1 ядро Cortex-X4 prime с тактовой частотой 3,1 ГГц, 3 ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 4 ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 1,95 ГГц. Объем ОЗУ – до 16 Гб, встроенной памяти – до 512 ГБ.
Pixel 9 Pro Fold использует аккумулятор емкостью 4650 мАч, что должно обеспечить «один день» при обычном использовании. Проводная зарядка ограничена мощностью 21 Вт.
Как и его собратья Pixel 9, 9 Pro Fold будет поставляться с Android 14 и всеми новыми функциями Google AI, включая встроенный Gemini Nano, Pixel Screenshots, улучшенный редактор Magic Editor и функцию Add Me для вставки людей на фотографии, на которых они изначально не были. В плане поддержки Pixel 9 Pro Fold получит 7 лет обновлений программного обеспечения.
Pixel 9 Pro Fold предлагается в двух цветах — Porcelain и Obsidian. Его цена составляет $1799/€1899/£1749 за версию 256 ГБ и $1919/€2029/1869 за версию 512 ГБ. Бонус за предзаказ получение модели с большим объемом хранилища за ту же цену. Фактические поставки начнутся 4 сентября.
© Антон Печеровый,
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