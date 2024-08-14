Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

MForum.ru

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

14.08.2024, MForum.ru

Google Pixel Pro теперь выпускается в компактном размере. Новый смартфон линейки Pro предлагается с 6,3-дюймовым дисплеем, а преемник прошлогоднего флагмана, который теперь называется Pixel 9 Pro XL, оснащен 6,8-дюймовым дисплеем.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Оба экрана с высокой яркостью (до 3000 нит) Super Actua LTPO, частотой обновления 1–120 Гц и плоским стеклом Gorilla Glass Victus 2 сверху. 6,3-дюймовая панель Pixel 9 Pro получила разрешение 1280x2856 пикселей, а 6,8-дюймовый экран Pixel 9 Pro XL - разрешение 1344x2992 пикселей.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

В обоих Pixel 9 Pro оптические сканеры отпечатков пальцев заменены на ультразвуковые, которые, по словам Google, на 50% быстрее. Ультразвуковые сканеры могут считывать отпечатки пальцев без необходимости яркой вспышки света и, как правило, работают быстрее и надежнее.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Дизайн серии Pixel 9 подчеркивает плоские стороны. У Pixel 9 Pro и 9 Pro XL плоские рамки с глянцевым, полированным металлическим видом вокруг телефона и камер. Отделка контрастирует с матовым видом задней панели. Внешне оба смартфона выглядят одинаково, за исключением разницы в размерах.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro и 9 Pro XL оснащены 50-мегапиксельной 1/1,31-дюймовой широкоугольной основной камерой и парой 48-мегапиксельных 1/2,55-дюймовых камер для сверхширокоугольного и 5-кратного телеобъектива. Все тыловые камеры оснащены многозонной LDAF (лазерной фокусировкой). На передней панели смартфонов Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL размещена 42-мегапиксельная селфи-камера (вероятно, с использованием 50-мегапиксельного датчика Samsung 3J1).

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Новая серия Pixel 9 использует чипсет Tensor G4 — 4-нм блок с 1x Cortex-X4 основным ядром, работающим на частоте до 3,1 ГГц, 3x Cortex-A720, работающим на частоте до 2,6 ГГц, и 4x Cortex-A520, работающим на частоте до 1,95 ГГц, а также сопроцессор безопасности Titan M2. Обе модели Pixel 9 Pro оснащены 16 ГБ оперативной памяти, а объем хранилища начинается от 128 ГБ и доходит до 1 ТБ. Еще одним крупным изменением в Tensor G4 является модем Exynos 5400, который, как говорят, обеспечивает лучшую эффективность.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, а аккумулятор Pixel 9 Pro XL имеет емкость 5060 мАч. Оба телефона поддерживают проводную зарядку мощностью 45 Вт с зарядкой на 70 % за 30 минут.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Искусственный интеллект Gemini от Google играет важную роль в серии Pixel 9 Pro. Вы можете попросить Gemini дать вам идеи о том, что приготовить, на основе фотографии содержимого вашего холодильника, в то время как Magic Editor может удалить отвлекающие элементы с фотографий и даже создать целый пейзаж на фотографии — представьте себе драматический закат там, где он был скучным.

Pixel Screenshots использует Gemini для идентификации контента на всех ваших снимках экрана, чтобы вы могли использовать его для вызова информации на них.

Функция Circle to Search также доступна на Pixel 9 Pro — просто удерживайте панель навигации внизу, а затем выполните поиск по любому запросу на экране, чтобы получить результаты.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Смартфоны Pixel 9 Pro уже доступны для предзаказа в четырех цветах: Obsidian, Hazel, Rose Quartz и Porcelain. Pixel 9 Pro XL поступит в продажу 22 августа, а Pixel 9 Pro появится на полках немного позже — 4 сентября в США и 9 сентября в Европе. Оба телефона бесплатно получают 1 год Gemini Advanced и 2 ТБ облачного хранилища.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Цена Google Pixel 9 Pro начинается от $999/£999/€1099 за модель на 128 ГБ, $1099/£1099/€1199 за модель на 256 ГБ и $1219/€1329 за модель на 512 ГБ.

Pixel 9 Pro XL стоит $1099/£1099/€1199 за базовую модель на 128 ГБ, $1199/£1199/€1299 за модель на 256 ГБ и $1319/£1319/€1429 за модель на 512 ГБ и €1689 за модель на 1 ТБ.

В течение ограниченного времени действует предложение со скидкой 100 фунтов стерлингов/100 евро на модель объемом 256 ГБ и 200 фунтов стерлингов/130 евро на модель объемом 512 ГБ на оба телефона, а также скидка 150 евро на модель объемом 1 ТБ.

Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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