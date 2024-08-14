Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально

MForum.ru
14.08.2024,
Google Pixel Watch 3 сохраняет дизайн предшественника (Pixel Watch 2), но вносит радикальные изменения в линейку. На выбор есть 2 размера – 41 и 45 мм.
Внутри Pixel Watch 3 установлен чип Snapdragon W5+ Gen 1 SoC для носимых устройств, тот же набор датчиков, таких как монитор сердечного ритма, показания ЭКГ, SpO2, термометр кожи и GPS. Новое дополнение — чип UWB.
Таким образом, Pixel Watch 3 — первые умные часы Android, которые предлагают подключение UWB, что упрощает разблокировку телефона или поиск гаджета в случае его потери с помощью функции Google Find My Device. Так же, часы также смогут разблокировать автомобиль, если у него есть эта функция.
Экран немного обновлен. Оба варианта – 41 мм и 45 мм – могут похвастаться дисплеями с пиковой яркостью 2000 нит, что является значительным шагом вперед по сравнению с прошлогодним Pixel Watch 2 с яркостью 1000 нит. Рамки экрана стали тоньше на целый миллиметр. У версии 41 мм по-прежнему экран 1,2 дюйма, а у версии 45 мм размер увеличен до 1,4 дюйма.
В версии 41 мм сохранился тот же аккумулятор, что и у предыдущей модели — 310 мАч, тогда как у версии 45 мм — 420 мАч. Google обещает 24 часа работы без подзарядки при включенной функции постоянно включенного дисплея, что в точности соответствует времени работы прошлогодних Pixel Watch 2. Предположительно, зарядка была улучшена, так как новые часы могут заряжаться на 20% быстрее.
Отдельно отметим поддержку Bluetooth LE Audio. Это низкоэнергетический аудиопротокол Bluetooth, который потребляет меньше энергии для потоковой передачи песен. Это также первые умные часы Android, которые предлагают такую возможность функциональность.
Google предлагает несколько других функций, таких как улучшенное отслеживание бега, управление камерой вашего телефона Pixel, доступ к камере Nest Cam или дверному звонку Nest Doorbell непосредственно с ваших часов и навигация с помощью Google Maps в автономном режиме.
Также доступны некоторые новые функции отслеживания здоровья, включая оценку готовности, которая оценивает уровень вашего восстановления и дает вам представление о том, готовы ли вы к следующей тренировке или вам нужно больше отдыха.
Доступные цвета для обоих вариантов: матовый черный алюминий с ремешком цвета обсидиана и полированный серебристый алюминий с ремешком цвета фарфора. Модель 41 мм также имеет цвет Champagne Gold Aluminum с ремешком Hazel, а модель 45 мм — вариант Matte Hazel Aluminum с тем же ремешком Hazel.
Модель Pixel Watch 3 41 мм с Bluetooth и Wi-Fi обойдется в 349 долларов, а та же конфигурация для модели 45 мм обойдется вам в 399 долларов. Подключение LTE добавляет 100 долларов к стандартной цене.
В Великобритании цены составляют 349/399 фунтов стерлингов с дополнительными 100 фунтов стерлингов за модем LTE, в то время как в континентальной Европе цены составляют 399/449 евро и 100 евро за LTE-версию.
Доставка на все рынки начнется 10 сентября.
© Антон Печеровый,
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