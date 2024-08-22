22.08.2024, MForum.ru

Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии.

Redmi Pad SE 8.7 представляет собой планшет среднего класса, предназначенный как для развлечений, так и для работы. Он оснащен 8,7-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и глубиной цвета 10 бит. Планшет включает в себя два режима чтения, Paper и Classic, и имеет сертификацию TÜV Rheinland для низкого уровня синего света и производительности без мерцания.

Redmi Pad SE 8.7 базируется на процессоре MediaTek Helio G85, оснащен до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой памяти. Он оснащен аккумулятором емкостью 6650 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Фоточасть включает в себя 8-мегапиксельную тыловую камеру, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и два стереодинамика с Dolby Atmos. Возможности подключения: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, разъем для наушников 3,5 мм, FM-радио. Также есть вариант 4G с поддержкой двух SIM-карт.

Толщина Redmi Pad SE 8.7 составляет 8,8 мм, вес 373 грамма. Redmi Pad SE 8.7 доступен в цветах Graphite Gray (серый), Aurora Green (зеленый) и Sky Blue (синий). Цены начинаются от 139 евро за модель Wi-Fi и от 179 евро за вариант 4G.