Анонсы: Представлен Moto G45 в ярких цветах по доступной цене

MForum.ru
26.08.2024,
Пропустив пару поколений, Motorola вернула серию Moto G4x с новым устройством, впервые представленным в Индии. Moto G45 представляет собой смартфон с поддержкой 5G, тремя яркими цветовыми вариантами и ценой в $150.
Moto G45 поставляется с чипсетом Snapdragon 6s Gen 3 (аналогично Moto G85), дополненном 4 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
Moto G45 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 3. В вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 16 Мп.
На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8, расположенная рядом с 2-мегапиксельным макросенсором.
Одним из ключевых преимуществ Moto G45 стал его красочный внешний вид. Motorola снова сотрудничает с Pantone, и устройство выпускается в цветах Brilliant Blue, Brilliant Green и Viva Magenta, который был цветом Pantone 2023 года. Все три варианта имеют заднюю панель из веганской кожи и поддерживают NFC.
Motorola оснастила телефон аккумулятором емкостью 5000 мАч, в комплект поставки входит зарядное устройство TurboPower мощностью 20 Вт. Операционная система — Android 14 с обещанием «практически без лишнего ПО». Также Moto G45 поддерживает FM-радио и аудиоразъем 3,5 мм (функции, по-прежнему востребованные многими покупателями в Индии).
Цена Moto G45 установлена на уровне 10 999 индийских рупий (130 долл. США/117 евро) за базовую версию 4/128 ГБ и 12 999 индийских рупий (155 долл. США/140 евро) за модель 8/128 ГБ. Продажи начнутся 28 августа на Flipkart, Motorola India и в некоторых офлайн-магазинах.
© Антон Печеровый,
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