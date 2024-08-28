Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц

28.08.2024, MForum.ru

Серия Vivo T3 включает три смартфона — T3, T3x и T3 Lite. Сегодня их число увеличилось до четырех, компания представила официально смартфон Vivo T3 Pro. Технически новинка близка к iQOO Z9s Pro.

Vivo T3 Pro оснащен 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 2932x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 387 ppi и локальной пиковой яркостью 4500 нит. В экран встроен дактилоскопический сенсор, а в вырезе размещена 16 Мп сэлфи-камера.

Тыловая камера строенная, представляет собой комбинацию 50-мегапиксельной основной камеры (Sony IMX882, OIS), 8-мегапиксельной сверхширокоугольной (120° FOV) и датчика мерцания. Vivo T3 Pro поддерживает запись видео 4K и имеет функции AI Erase и AI Photo Enhance.

Основа аппаратной платформы Vivo T3 Pro – Snapdragon 7 Gen 3 SoC, программная составляющая – Funtouch OS 14 на базе Android 14. В плане поддержки производитель обещает два года обновлений программного обеспечения Android и три года исправлений безопасности.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт. Также отметим технологию Wet Touch для дисплея, рейтинг IP64, два стереодинамика и 4D Game Vibration (поддерживает BGMI и PUBG Mobile).

T3 Pro выпускается в двух вариантах — Sandstone Orange и Emerald Green. Задняя панель версии Sandstone Orange покрыта веганской кожей, а крышка модели Emerald Green имеет матовую отделку. Первый вариант также на 6 г тяжелее, вес составляет 190 г.

Vivo T3 Pro предлагает два варианта памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ, по цене 24 999 индийских рупий (300 долларов США/265 евро) и 26 999 индийских рупий (320 долларов США/290 евро), соответственно. Начало продаж – 3 сентября, первые покупатели получат выгоду до 3000 рупий.