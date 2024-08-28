Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц

MForum.ru

Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц

28.08.2024, MForum.ru

Серия Vivo T3 включает три смартфона — T3, T3x и T3 Lite. Сегодня их число увеличилось до четырех, компания представила официально смартфон Vivo T3 Pro. Технически новинка близка к iQOO Z9s Pro.

Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц

Vivo T3 Pro оснащен 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 2932x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 387 ppi и локальной пиковой яркостью 4500 нит. В экран встроен дактилоскопический сенсор, а в вырезе размещена 16 Мп сэлфи-камера.

Тыловая камера строенная, представляет собой комбинацию 50-мегапиксельной основной камеры (Sony IMX882, OIS), 8-мегапиксельной сверхширокоугольной (120° FOV) и датчика мерцания. Vivo T3 Pro поддерживает запись видео 4K и имеет функции AI Erase и AI Photo Enhance.

Основа аппаратной платформы Vivo T3 Pro – Snapdragon 7 Gen 3 SoC, программная составляющая – Funtouch OS 14 на базе Android 14. В плане поддержки производитель обещает два года обновлений программного обеспечения Android и три года исправлений безопасности.

Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт. Также отметим технологию Wet Touch для дисплея, рейтинг IP64, два стереодинамика и 4D Game Vibration (поддерживает BGMI и PUBG Mobile).

T3 Pro выпускается в двух вариантах — Sandstone Orange и Emerald Green. Задняя панель версии Sandstone Orange покрыта веганской кожей, а крышка модели Emerald Green имеет матовую отделку. Первый вариант также на 6 г тяжелее, вес составляет 190 г.

Vivo T3 Pro предлагает два варианта памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ, по цене 24 999 индийских рупий (300 долларов США/265 евро) и 26 999 индийских рупий (320 долларов США/290 евро), соответственно. Начало продаж – 3 сентября, первые покупатели получат выгоду до 3000 рупий.

Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 3e – недорогие наушники с шумоподавлением / MForum.ru

07.08. [Новинки] Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: iQOO представит iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro 21 августа в Индии / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 4G представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 32 ms, lookup=0 ms, find=32 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G45 в ярких цветах по доступной цене / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru

22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: