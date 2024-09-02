Анонсы: Vivo T3 Ultra замечен в GeekBench

02.09.2024, MForum.ru

После презентации T3 Pro появилась информация, что эту серию может пополнить еще один смартфон. Впрочем, слухи о Vivo T3 Ultra циркулируют уже некоторое время, однако теперь появились подтверждения существования этого смартфона – он замечен в GeekBench

Результаты бенчмарка не показывают многого, однако они подтверждают аппаратную платформу – MediaTek Dimensity 9200+. Объем ОЗУ составит 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 128 либо 256 Гб. ОС - Android 14.

В части остальных спецификаций информированные источники говорят о 6,77-дюймовом экране разрешением 1,5K с частотой 120 Гц и яркостью 4500 нит. Дисплей выполнен по технологии AMOLED с интегрированным сканером отпечатка пальцев.

За автономность будет отвечать АКБ емкостью 5500 мАч с зарядкой 80 Вт. Также сообщается о защите от влаги по классу IP68.

Фоточасть, скорее всего, будет включать в себя 50-мегапиксельны основной сенсор IMX921 с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельной сверхширокоугольный сенсор.

Новинка может получить два цветовых варианта, ее цена составит порядка 28 000 индийских рупий. Информации о возможных сроках анонса пока нет.