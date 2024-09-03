Слухи: Samsung Galaxy M05 может быть анонсирован в ближайшие недели

03.09.2024, MForum.ru

Samsung работает над Galaxy M05, который впервые был замечен вместе с F05 еще в июле. Теперь страница поддержки M05 появилась на веб-сайте Samsung India. Обычно это означает, что официальный запуск произойдет максимум через несколько недель.

Galaxy M05 станет преемником Galaxy M04 2022 года и займет нишу среди самых доступных смартфонов в портфолио Samsung. К сожалению, в списке на странице поддержки не указаны никакие характеристики телефона, только номер модели SM-M055F/DS. M05 также недавно был сертифицирован для продажи в Индии BIS.

Напомню, спецификации Galaxy M04 включают в себя 6,5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей разрешением 720x1600 пикселей с частотой обновления 60 Гц, чипсет MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельную основную камеру с 2-мегапиксельным датчиком глубины, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 15 Вт.

Samsung Galaxy M04