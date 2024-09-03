MForum.ru
03.09.2024,
Samsung работает над Galaxy M05, который впервые был замечен вместе с F05 еще в июле. Теперь страница поддержки M05 появилась на веб-сайте Samsung India. Обычно это означает, что официальный запуск произойдет максимум через несколько недель.
Galaxy M05 станет преемником Galaxy M04 2022 года и займет нишу среди самых доступных смартфонов в портфолио Samsung. К сожалению, в списке на странице поддержки не указаны никакие характеристики телефона, только номер модели SM-M055F/DS. M05 также недавно был сертифицирован для продажи в Индии BIS.
Напомню, спецификации Galaxy M04 включают в себя 6,5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей разрешением 720x1600 пикселей с частотой обновления 60 Гц, чипсет MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельную основную камеру с 2-мегапиксельным датчиком глубины, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 15 Вт.
Samsung Galaxy M04
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Глобальная модель Samsung Galaxy A16 5G замечена на Geekbench с SoC Dimensity 6300 / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - прошла модернизация сети в городе Гаврилов-Яма / MForum.ru
21.06. [Новости компаний] Розница: В МТС заметили рост спроса на смартфоны с ИИ - линейку Galaxy S24 / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M05 может быть анонсирован в ближайшие недели / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: TWS-наушники Redmi Buds 6 Lite представлены официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 6 Gen 3 появился на официальном сайте / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra замечен в GeekBench / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: HMD анонсирует телефон Барби на базе Nokia 2660 Flip / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G45 в ярких цветах по доступной цене / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru
22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru