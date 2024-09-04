Анонсы: Samsung Galaxy A06 представлен в Индии

04.09.2024, MForum.ru

На индийском рынке появился смартфон начального уровня Samsung Galaxy A06. Новинка предлагается в двух вариантах – с 64 и 128 Гб встроенной памяти. Объем ОЗУ в обоих случаях – 4 Гб. Цены составляют 9 999 и 11 499 рупий, соответственно.

Samsung Galaxy A06 базируется на Helio G85 SoC и работает под управлением One UI 6.1 на базе Android 14 из коробки. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 60Гц.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Фоточасть включает в себя 8 Мп фронтальную камеру и сдвоенную камеру (50+2 Мп) на задней панели. Также отметим дактилоскопический сенсор на боковом торце.

На официальном сайте Samsung Индия новинки представлены в светло-голубом, черном и золотом цветах.