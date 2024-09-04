Слухи: Samsung Galaxy S25 будет использовать только чипы Snapdragon, а Fold7 и Flip7 получат Exynos 2500

04.09.2024, MForum.ru

За последние месяцы было много обсуждений относительно чипсетов, который будет использоваться в семействе Samsung Galaxy S25. Первые слухи гласили, что смартфоны этого семейства будет использовать только чипы Exynos, однако новые данные им противоположны.

Согласно свежим утечкам, все смартфоны серии Samsung Galaxy S25 будут построены на базе чипсетов Snapdragon. Речь идет о смартфонах Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, основой которых станет Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm (в версиях для всех рынков). По-видимому, это было сделано для «максимизации производительности» серии S25.

Чипсет Exynos 2500 будет использоваться в Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, которые выйдут во второй половине следующего года. Что интересно, ранее складные устройства Samsung предлагались только на чипах Snapdragon. Возможно, подобная рокировка связана с тем, что Samsung нужно время, чтобы улучшить выход годных чипов Exynos 2500 и стабилизировать его производительность.