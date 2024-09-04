MForum.ru
04.09.2024,
За последние месяцы было много обсуждений относительно чипсетов, который будет использоваться в семействе Samsung Galaxy S25. Первые слухи гласили, что смартфоны этого семейства будет использовать только чипы Exynos, однако новые данные им противоположны.
Согласно свежим утечкам, все смартфоны серии Samsung Galaxy S25 будут построены на базе чипсетов Snapdragon. Речь идет о смартфонах Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, основой которых станет Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm (в версиях для всех рынков). По-видимому, это было сделано для «максимизации производительности» серии S25.
Чипсет Exynos 2500 будет использоваться в Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, которые выйдут во второй половине следующего года. Что интересно, ранее складные устройства Samsung предлагались только на чипах Snapdragon. Возможно, подобная рокировка связана с тем, что Samsung нужно время, чтобы улучшить выход годных чипов Exynos 2500 и стабилизировать его производительность.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о флагманском чипсете Exynos 2500 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 будет использовать только чипы Snapdragon, а Fold7 и Flip7 получат Exynos 2500 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 представлен в Индии / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M05 может быть анонсирован в ближайшие недели / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: TWS-наушники Redmi Buds 6 Lite представлены официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 6 Gen 3 появился на официальном сайте / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra замечен в GeekBench / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: HMD анонсирует телефон Барби на базе Nokia 2660 Flip / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G45 в ярких цветах по доступной цене / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru
22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru