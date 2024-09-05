Анонсы: Компактный и мощный смартфон Moto S50 представлен в Китае

MForum.ru
05.09.2024,
Motorola выпустила Moto S50 в Китае. Это компактный смартфон с новейшим чипсетом Dimensity 7-й серии и строенной камерой, набор сенсоров которой включает телеобъектив.
Moto S50 оснащен 6,36-дюймовым 1,5K-дисплеем, поддерживающим технологию LTPO и частоту обновления 120 Гц. Экран обеспечивает локальную пиковую яркость 3000 нит. Смартфон оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.
В основе аппаратной платформы Moto S50 – чипсет Dimensity 7300 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2. Благодаря аккумулятору емкостью 4310 мАч, поддерживающему быструю зарядку 68 Вт, телефон может заряжаться от 0 до 50 процентов всего за 13 минут. Кроме того, S50 поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт.
Конфигурация основной камеры Moto S50 включает в себя 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX896 с OIS, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор GalaxyCore GC13A2 (также может использоваться как макрообъектив) и 10-мегапиксельный сенсор Samsung S5K3K1 c телеобъективом, обеспечивающим 3-кратный оптический зум. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для высококачественных селфи.
Moto S50 поставляется с предустановленной ОС Android 14 и оболочкой Hello UI. Из прочего отметим поддержку NFC, защиту дисплея стеклом Gorilla Glass, также защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Размеры Moto S50 – 154,1 x 71,2 × 8,1 мм, вес 170 граммов.
Цветовая гамма модели включает в себя 3 варианта: Persimmon Orange, Flora Blue и Latte.
Moto S50 доступен в двух вариантах: версия 12 ГБ + 256 ГБ оценен 2199 юаней (~$310), а версия 12 ГБ + 512 ГБ обойдется 2499 юаней (~$350). На мировом рынке Moto S50 выпускается под именем Motorola Edge 50 Neo.
© Антон Печеровый,
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