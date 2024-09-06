Анонсы: Vivo Y300 Pro анонсирован в Китае с SD6 Gen 1 и 6,77-дюймовым OLED-дисплеем

MForum.ru
06.09.2024,
Vivo Y300 Pro пополнил портфолио среднего класса компании Vivo на китайском рынке. Новинка представляет собой прямого преемника Y200 Pro, выпущенного ранее в этом году, причем обновления весьма существенны.
Vivo Y300 Pro базируется на чипсете Snapdragon 6 Gen 1 в паре с 8/12 Гб ОЗУ и 128/512 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана увеличилась до 6,77 дюйма. Частота обновления – 120 Гц, глубина цвета 10 бит, а пиковая яркость может достигать 5000 нит. Это относится к небольшому участку на экране, вероятно, во время воспроизведения HDR-контента.
Сенсор основной камеры заменен на более приятный 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1.95 дюйма с апертурой объектива f/1.8. В качестве вспомогательного используется 2 Мп датчик глубины сцены, как и ранее. Селфи-камера также улучшена, с 16 МП до 32 МП при диафрагме f/2.0.
Но гораздо важнее, что емкость аккумулятора увеличилась с 5000 мАч до колоссальных 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт. Может быть, именно поэтому Y300 Pro весит примерно на 20 граммов больше, чем Y200 Pro. Кроме того, смартфон сертифицирован по стандарту IP65 в части защиты от влаги (у Y200 Pro было лишь IP54).
Доступные цвета: черный, океанский синий, титановый и белый. Цена базовой модели 8 ГБ/128 ГБ составляет 1799 юаней (250 долларов США), версия 12/512 Гб оценена в 2499 юаней (350 долларов США). Прием предварительных заказов уже начался.
© Антон Печеровый,
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