Анонсы: Vivo Y37 Pro на базе Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально

09.09.2024, MForum.ru

Параллельно с анонсом Vivo Y300 Pro в Китае, бренд представил смартфон Vivo Y37 Pro. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 4 Gen 2, оснащена 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти встроенной памяти, а ее программной основой является OriginOS 4.

Vivo Y37 Pro оснащен 6,68-дюймовым 120-Гц дисплеем разрешением HD+ с пиковой яркостью 1000 нит и аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Также смартфон получил три камеры: 50-мегапиксельную основную, 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины сцены и 5-мегапиксельную камеру для селфи.

Прочие спецификации Vivo Y37 Pro включают боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и класс защиты IP64 от пыли и влаги. На официальном сайте производителя Китае новинка доступна в трех цветах по цене 1799 юаней ($255/€230/INR21 320).