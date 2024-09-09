Анонсы: Vivo Y37 Pro на базе Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально

MForum.ru
09.09.2024,
Параллельно с анонсом Vivo Y300 Pro в Китае, бренд представил смартфон Vivo Y37 Pro. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 4 Gen 2, оснащена 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти встроенной памяти, а ее программной основой является OriginOS 4.
Vivo Y37 Pro оснащен 6,68-дюймовым 120-Гц дисплеем разрешением HD+ с пиковой яркостью 1000 нит и аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Также смартфон получил три камеры: 50-мегапиксельную основную, 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины сцены и 5-мегапиксельную камеру для селфи.
Прочие спецификации Vivo Y37 Pro включают боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и класс защиты IP64 от пыли и влаги. На официальном сайте производителя Китае новинка доступна в трех цветах по цене 1799 юаней ($255/€230/INR21 320).
© Антон Печеровый,
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