Анонсы: iPhone 16 и 16 Plus с функциями искусственного интеллекта представлены официально

10.09.2024, MForum.ru

ИИ был основной частью мероприятия Apple, а новые iPhone 16 и 16 Plus разработаны для вычислительных потребностей Apple Intelligence (так Купертино называет свой ИИ) с новым 3-нм чипсетом. Action и Camera Control также изменят то, как вы взаимодействуете со своим iPhone, это элементы дизайна, общие с Pro.

Дисплеи того же размера, что и раньше: 6,1 дюйма для iPhone 16 и 6,7 дюйма для iPhone 16 Plus, что делает их на 0,2 дюйма меньше, чем у 16 Pro и 16 Pro Max соответственно. Они по-прежнему работают на частоте 60 Гц (здесь нет ProMotion) и могут достигать от 2000 нит на солнце до 1 нит в темноте (эта часть тоже не изменилась). Последняя защита Ceramic Shield на 50% прочнее оригинальной формулы и (по словам Apple) вдвое прочнее, чем укрепленное стекло, используемое в других телефонах.

Главным обновлением в этом году стал чипсет Apple A18, который на два поколения опережает тот, что был в iPhone 15 и 15 Plus (т. е. A16). Это 3-нм чип второго поколения, который и мощнее, и эффективнее.

Процессор A18 на 30% быстрее процессора iPhone 15 и на 60% быстрее процессора iPhone 12. Графический процессор на 40% быстрее, чем iPhone 15, и в два раза быстрее, чем iPhone 12. Если сравнивать только iPhone 16 и 15, то телефон 2024 года может предложить ту же производительность ЦП, используя на 30% меньше энергии, и ту же производительность ГП, используя на 35% меньше энергии. Apple также улучшила пропускную способность системной памяти на 17%.

Apple улучшила тепловые характеристики iPhone 16 и 16 Plus и заявляет, что они достигают на 30% более высокой устойчивой производительности. Это включало переработку материнской платы и включение тепловой подложки, изготовленной из 100% переработанного алюминия.

Помните Resident Evil 7 Biohazard? Это игра класса ААА, которая работала только на iPhone 15 Pro, iPad и Mac, но не на обычном iPhone 15. Что ж, графический процессор Apple A18 достаточно быстр для Biohazard, можно включить и Assassin’s Creed: Mirage в этот список. Honor of Kings: World выйдет в следующем году с ультраграфическим режимом, оптимизированным для iPhone 16. Графический процессор также поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей для таких игр, как War Thunder Mobile. Контроллеры также поддерживаются.

NPU еще более впечатляет — 16-ядерная конструкция в два раза быстрее в задачах машинного обучения и позволит Apple Intelligence работать на iPhone 16 и 16 Plus, тогда как на 15 и 15 Plus она не работает.

Отдельно отметим так называемый Visual Intelligence — он мгновенно доступен при нажатии и удерживании на Camera Control. Просто наведите его на что-нибудь и снова нажмите Control. Он может распознавать здания, объекты и даже домашних животных и выводить соответствующую информацию. Он также умный: если навести его на афишу предстоящего события, дата и другие данные будут автоматически добавлены в ваш календарь.

И это только одна из вещей, которые может делать Camera Control. Это емкостная сенсорная панель, защищенная сапфировым стеклом и сделанная так, чтобы ощущаться как настоящая кнопка с превосходной тактильной обратной связью Apple.

Первое нажатие запускает камеру, если нажать еще раз – будет сделан снимок, если удерживать – начнется запись видео. И это еще не все — легкое нажатие скрывает почти все элементы пользовательского интерфейса, чтобы вы могли сосредоточиться на кадрировании. Осталось только управление зумом, которое можно включить, проведя пальцем. Кроме того, вы можете использовать сенсорное управление для переключения на другие настройки и изменения глубины резкости, экспозиции и т. д.

Что касается самих камер – основная камера 48 МП не сильно изменилась, у нее объектив f/1.6 26 мм и датчик с пикселями 1,0 мкм, а также оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика. Изменился конвейер обработки изображений, который за ней стоит. Apple представила промежуточный режим, который снимает фотографии 24 МП — они предлагают больше деталей, чем снимки 12 МП, в сочетании с меньшим размером файлов, чем изображения 48 МП.

iOS 18 приносит обновленное приложение Photos, которое может автоматически упорядочивать ваши фотографии, группируя их на основе того, кто находится в кадре, или на основе вашей поездки. Конечно, это полностью настраиваемо. Apple Intelligence также будет включать функцию Cleanup, которая может удалять людей, которые попали в ваш кадр (включая их отражения и тени).

Далее давайте поговорим о кнопке действия. Нет, давайте начнем с того, что попрощаемся со слайдером оповещений. Кнопка действия — это ярлык — она может начать запись голосовой заметки, определить песню, запустить голосовой переводчик, включить фонарик. Эта кнопка также доступна для действий в приложении. Например, он может заблокировать и разблокировать ваш автомобиль, если ваш автомобиль поддерживает эту функцию (Apple продемонстрировала приложение FordPass).

С iOS 18 функция спутникового подключения предназначена не только для экстренных случаев — вы сможете общаться с друзьями и семьей и даже отправлять тапбэки. Эта функция сначала будет запущена в США и Канаде (как и оригинальная функция спутникового SOS).

Рамки iPhone 16 и 16 Plus изготовлены из алюминия аэрокосмического класса (85% переработанного материала в корпусе). Для более яркого оттенка заднее стекло имеет цвет, в который вплетены частицы. Вы можете выбрать между ультрамариновым, бирюзовым и розовым, а также белым и черным.

Две новые модели будут доступны с 20 сентября, предварительные заказы начнутся 13-го числа (в эту пятницу). Оба телефона имеют базовую память 128 ГБ, а цены такие же, как и в прошлом году: iPhone 16 стоит от 800 долларов, а iPhone 16 Plus — от 900 долларов.