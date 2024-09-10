Анонсы: iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены чипом A18 Pro с улучшенной на 20% «устойчивой» производительностью

10.09.2024, MForum.ru

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple оснащены чипом A18 Pro, Camera Control и, как утверждает Apple, «огромным скачком в сроке службы батареи». Также в активе новинок новая основная камера, новый сверхширокоугольный объектив и 5-кратный телеобъектив на «обычном» Pro.

Обе Pro-версии iPhone 16 будут доступны в черном титане, натуральном титане, белом титане и пустынном титане. Предварительные заказы начнутся 13 сентября, и они поступят в продажу 20 сентября по цене от 999 долларов США для Pro и от 1199 долларов США для Pro Max.

Apple Intelligence, как и предполагалось, не будет встроен с первого дня. Вместо этого он выйдет в качестве бесплатного обновления программного обеспечения в следующем месяце с первым набором функций на американском английском в «большинстве регионов по всему миру». Сюда входят инструменты для письма, запись, транскрибирование и резюмирование аудио, резюмированные уведомления, приоритетные сообщения в почте, резюме электронной почты, переработанная Siri с более широкими возможностями понимания и ввод текста для Siri.

Затем, «позже в этом году» и «в последующие месяцы», выйдет новая партия функций, включая Image Playground, которая позволяет создавать изображения и эмодзи. Siri сможет использовать личный контекст, чтобы предоставлять интеллектуальную информацию, адаптированную для вас, и получать экранную осведомленность, чтобы понимать, что вы смотрите, и предпринимать действия на основе этого. Кстати, ChatGPT также появится в этот неясный более поздний момент

iPhone 16 Pro получил экран 6,3", а у Pro Max — 6,9", что является рекордом для самого большого экрана iPhone в мире. Керамический щит последнего поколения (который, заметьте, все еще не керамика) имеет «продвинутую формулу», которая, как утверждается, вдвое прочнее стекла на любом другом смартфоне, что бы это ни значило.

Apple обещает на 20% лучшую устойчивую производительность по сравнению с их предшественниками благодаря улучшениям в рассеивании тепла и эффективности. A18 Pro создан на основе 3-нм техпроцесса и имеет новый 16-ядерный Neural Engine. Общая пропускная способность системной памяти увеличилась на 17%, что также принесло пользу 6-ядерному графическому процессору, который на 20% быстрее предыдущего поколения.

Новый 6-ядерный процессор является «самым быстрым в смартфоне», имея два ядра производительности и четыре ядра эффективности, которые могут выполнять ту же рабочую нагрузку, что и iPhone 15 Pro, на 15% быстрее, потребляя на 20% меньше энергии.

iPhone 16 Pro и Pro Max могут подключаться к ближайшему спутнику для отправки и получения текстовых сообщений, эмодзи и Tapbacks через iMessage и SMS, находясь вне зоны действия сотовой связи и Wi-Fi.

Как и обычные iPhone 16s,модели Pro также имеют управление камерой — кнопку, которая не является кнопкой, а, как любит говорить Apple, «результат продуманной интеграции оборудования и программного обеспечения». Это тактильный переключатель, который управляет щелчком, высокоточный датчик силы, который обеспечивает легкое нажатие, и емкостный датчик, который обеспечивает взаимодействие касанием и скольжением.

Кнопку можно использовать его для настройки масштабирования, экспозиции и глубины резкости в приложении камеры, а «позже этой осенью» появится двухступенчатую функция затвора. Разработчики также смогут использовать это в своих приложениях.

«Позже в этом году» он «разблокирует визуальный интеллект», позволяющий узнавать об объектах и местах, нажимая и удерживая элемент управления камерой, чтобы выводить информацию о местах, мимо которых вы проходите, добавлять событие из листовки в свой календарь или определять породу животного и тому подобное. Вы также сможете искать в Google и использовать ChatGPT с элементом управления камерой по какой-то причине.

Говоря о камерах, отметим новую основную камеру Fusion 48 МП с «более быстрым, более эффективным» четырехпиксельным датчиком, который поддерживает запись видео 4K120 кадров в секунду в Dolby Vision, впервые на смартфоне. Apple также обещает нулевую задержку затвора для 48-мегапиксельных изображений ProRAW и HEIF. Теперь оба iPhone 16 Pro могут делать пространственные фотографии в дополнение к видео. Также доступны четыре новых микрофона «студийного качества».