Анонсы: Samsung Galaxy M05 представлен официально

13.09.2024, MForum.ru

Samsung рассекретил смартфон Galaxy M05 –новейшего представителя начального уровня в серии M. Впрочем, внешний вид подскажет, что это переименованный Galaxy A05, а характеристики подтвердят это сходство.

Samsung Galaxy M05 оснащен 6,7-дюймовым IPS LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. В каплевидном вырезе размещена фронтальная камера 8 МП. На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера, а также 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка.

Основа аппаратной части чипсет MediaTek Helio G85 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Samsung Galaxy M05 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт и разъемом для наушников.

В программной части Galaxy M05 поставляется с One UI Core 6.0 на базе Android 14. Samsung обещает 2 крупных обновления Android и 4 года обновлений безопасности.

Купить новинку можно в цвете Mint Green по цене 7999 индийских рупий (95 долларов США) в единственной комплектации 4/64 ГБ. Устройство скоро поступит в продажу в Samsung India, Amazon и у партнеров-ритейлеров.