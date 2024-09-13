Анонсы: Samsung Galaxy M05 представлен официально

MForum.ru
13.09.2024,
Samsung рассекретил смартфон Galaxy M05 –новейшего представителя начального уровня в серии M. Впрочем, внешний вид подскажет, что это переименованный Galaxy A05, а характеристики подтвердят это сходство.
Samsung Galaxy M05 оснащен 6,7-дюймовым IPS LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. В каплевидном вырезе размещена фронтальная камера 8 МП. На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера, а также 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка.
Основа аппаратной части чипсет MediaTek Helio G85 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Samsung Galaxy M05 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт и разъемом для наушников.
В программной части Galaxy M05 поставляется с One UI Core 6.0 на базе Android 14. Samsung обещает 2 крупных обновления Android и 4 года обновлений безопасности.
Купить новинку можно в цвете Mint Green по цене 7999 индийских рупий (95 долларов США) в единственной комплектации 4/64 ГБ. Устройство скоро поступит в продажу в Samsung India, Amazon и у партнеров-ритейлеров.
© Антон Печеровый,
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