Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном

MForum.ru
16.09.2024,
Серия Vivo T3 пополнилась смартфоном T3 Ultra. Новинка получила изогнутый AMOLED-дисплей, чипсет Dimensity 9200+ и профиль толщиной всего 7,6 мм.
Vivo T3 Ultra оснащен 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Панель обеспечивает пиковую яркость до 4500 нит, в вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 50 МП. Дактилоскопический сенсор находится под дисплеем.
Тыловая камера сдвоенная. Основной сенсор – 50 Мп Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения. Дополнительный – сверхширокоугольный разрешением 8 МП. Устройство также получил вспышку Aura Light.
Основа аппаратной части – чипсет MediaTek Dimensity 9200+, который дополняют 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Программное обеспечение – Funtouch 14 на базе Android 14. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Также отметим защиту от влаги по классу IP68.
Vivo T3 Ultra поставляется в цветах Lunar Gray и Frost Green. Цены составляет 31 999 индийских рупий (380 долларов США) за версию 8/128 ГБ, вариант 12/256 ГБ оценен в 35 999 индийских рупий (430 долларов США). Старт продаж в Индии запланированы на 19 сентября на сайте Vivo India и партнеров-ритейлеров.
© Антон Печеровый,
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