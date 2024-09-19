Слухи: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ представят на следующей неделе

MForum.ru
19.09.2024,
После серии тизеров Redmi официально подтвердила запуск серии Redmi Note 14 на следующей неделе. Анонс, сделанный через Weibo, включал постер, демонстрирующий два устройства.
Оба смартфона, по-видимому, имеют дизайн модуля камеры «squircle» и изогнутый корпус, хотя у одного объективы скрыты стеклянной панелью, а у другого — выраженные кольца сенсоров.
Прочность и доверие пользователей, по-видимому, являются ключевыми аргументами в пользу предстоящей линейки. В объявлении Redmi подчеркивается акцент на «устойчивости к падениям, водонепроницаемости и гарантии обслуживания» как основных аспектах новых телефонов. Предварительное бронирование серии также началось на официальном сайте компании.
Ожидается, что предстоящая серия Note будет включать три модели: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+.
Redmi Note 14 станет самым доступным телефоном в линейке. По слухам он будет оснащен 1,5K AMOLED-дисплеем, что на шаг выше, чем у предшественника с FHD-панелью. Тыловая камера Note 14 5G получит 3 сенсора, включая основной разрешением 50 Мп. Вероятная основа аппаратной части – чипсет MediaTek Dimensity 6100+.
Варианты Pro и Pro+ будут оснащены изогнутым 1,5K OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Модель Pro может быть построена на недавно анонсированном чипе Snapdragon 7s Gen 3, в то время как Pro+ будет использовать Dimensity 7350 SoC. Кроме того, слухи предполагают, что одна из моделей Pro может похвастаться поддержкой невероятно быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Тыловая камера также будет строенной, с 50 Мп основным сенсором.
© Антон Печеровый,
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