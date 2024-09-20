Анонсы: Vivo выпустила еще один V40 Lite

20.09.2024, MForum.ru

Компания Vivo раскрыла данные о смартфоне V40 Lite предназначенном для Индонезии. Что интересно, в портфолио производителя уже присутствует смартфон с таким именем, но устройство для Индонезии представляет собой совершенно другой аппарат.

Новый Vivo V40 Lite получил плоскую рамку и AMOLED-дисплей, поддерживающий частоту обновления 120 Гц.

На задней панели находятся основная камера разрешением 50 Мп, которую дополняет 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой. В вырезе экрана находится камера разрешением 32 Мп. В части обработки фото будут поддерживаться функции искусственного интеллекта, включая удаление фоновых объектов, сканирование документов и улучшение фокусировки.

V40 Lite поставляется с обещанием 4-летнего срока службы батареи, что является способом vivo объявить, что элемент сможет сохранять 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки. Заявлена поддержка быстрой зарядки FlashCharge мощностью 80 Вт, которая заряжает смартфон от 0 до 45% за 15 минут. Емкость АКБ составляет 5000 мАч.

Также упомянуты поддержка сетей 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и корпус толщиной менее 8 мм. Все новинки – 190 г.

Vivo V40 Lite будет поставляться в трех цветах: Titanium Silver (меняется на зеленый под воздействием ультрафиолетового света), Pearl Violet и Carbon Black, который имеет несколько темно-фиолетовых оттенков.