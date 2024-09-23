Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта

MForum.ru
23.09.2024,
Анонс смартфона iQOO Z9 Turbo+ в Китае ожидается уже 24 сентября. Производитель постоянно выпускает новые постеры, чтобы подтвердить ключевые особенности Z9 Turbo+. Последняя серия постеров раскрыла цветовую гамму модели.
iQOO подтвердил, что Z9 Turbo Plus будет доступен в трех цветах: Night Black, Starlight White и Moon Shadow Titanium. Общий дизайн телефона идентичен Z9 Turbo, который выпускался в черном, белом и мятном цветах.
Ранее бренд подтвердил, что iQOO Z9 Turbo+ будет смартфоном с рейтингом IP65 и панелью TCL C8 OLED. По слухам диагональ экрана составит 6,78 дюйма, разрешение 1,5K. Частота обновления составит 144 Гц. Также ожидаются ШИМ-затемнение 3840 Гц и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
Основой аппаратный части Z9 Turbo+ станет чипсет Dimensity 9300 Plus, оснащенный охлаждающим блоком 6K VC для рассеивания тепла. ОС – Android 14 с оболочкой OriginOS 4.
За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Толщина новинки 7,98 мм, вес 196 граммов.
Также в активе iQOO Z9 Turbo+ ожидаются 16-мегапиксельная фронтальная камера и сдвоенная тыловая камера, сочетающая 50-мегапиксельный основной сенсор с OIS с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором.
В части объемов памяти ходят слухи, что Z9 Turbo+ может поставляться с 12 ГБ / 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Базовая модель устройства может получить цену 2299 юаней (~$325). Информации о планах глобального релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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