Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

24.09.2024, MForum.ru

Помимо обычного Spark 30, компания Tecno анонсировала смартфон Spark 30 Pro, который получил кастомную версию Transformers. У Spark 30 Pro есть поддержка 4.5G (LTE Advanced) и некоторые из новейших функций искусственного интеллекта Tecno, встроенные в программное обеспечение.

Экран Spark 30 Pro – 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1700 нит. Под плоской панелью находится сканер отпечатков пальцев, в вырезе экрана 13-мегапиксельная селфи-камера.

Тыловая камера сдвоенная: основная разрешением 108 МП и вспомогательный модуль, который производитель называет «AI Camera», но не раскрывает деталей. Скорее всего, это датчик глубины, который помогает размывать фон на портретных фотографиях.

Tecno Spark 30 Pro базируется на чипсете Helio G100 от MediaTek, который в настоящее время является самой мощной LTE-платформой на рынке. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, которую компания рекламирует как 16 ГБ (за счет расширения виртуальной памятью) и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

В программной части – Android 14 с оболочкой HIOS поверх него. Отдельно отметим поддержку функционала искусственного интеллекта, включая AIGC Imaging, представляющий собой пакет с портретами ИИ, ластиком и функциями вырезания. Также присутствует голосовой помощник на базе Google Gemini, AI Wallpaper и AI Artboard, которые могут немного настраивать внешний вид программного обеспечения в соответствии с предпочтениями пользователя.

Толщина Tecno Spark 30 Pro составляет всего 7,4 мм, аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку до 33 Вт. Tecno протестировала телефон и заявила, что он выдерживает 25 000 падений с высоты 10 см и 2 000 сжатий. Срок службы USB-C сертифицирован на 20 000 подключений, а кнопка регулировки громкости — на 500 000 нажатий.

Tecno Spark 30 Pro оснащен двумя стереодинамиками, Dolby Hi-Res Audio, FM-радио, NFC и инфракрасным портом наверху для управления бытовой техникой.

Версия Transformers Spark 30 и Spark 30 Pro имеет два разных варианта окраски. Tecno придала Spark 30 черно-желтый вид, вдохновленный Бамблби, в то время как Spark 30 Pro выпускается в синем, красном и серебристом цветах, которые являются цветами Оптимуса Прайма. Tecno Spark 30 Pro также выпускается в цветах Obsidian Edge (черный) и Arctic Glow (белый).

Tecno заявила в пресс-релизе, что ее партнерство с Hasbro, компанией, владеющей правами на Трансформеров, направлено на то, чтобы добавить дополнительный «уровень волнения для энергичной молодежи». Телефон будет поставляться с эксклюзивными фирменными товарами и подарочными наборами. Цена и сроки доступности пока не раскрываются.