Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

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Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

24.09.2024, MForum.ru

Помимо обычного Spark 30, компания Tecno анонсировала смартфон Spark 30 Pro, который получил кастомную версию Transformers. У Spark 30 Pro есть поддержка 4.5G (LTE Advanced) и некоторые из новейших функций искусственного интеллекта Tecno, встроенные в программное обеспечение.

Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

Экран Spark 30 Pro – 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1700 нит. Под плоской панелью находится сканер отпечатков пальцев, в вырезе экрана 13-мегапиксельная селфи-камера.

Тыловая камера сдвоенная: основная разрешением 108 МП и вспомогательный модуль, который производитель называет «AI Camera», но не раскрывает деталей. Скорее всего, это датчик глубины, который помогает размывать фон на портретных фотографиях.

Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

Tecno Spark 30 Pro базируется на чипсете Helio G100 от MediaTek, который в настоящее время является самой мощной LTE-платформой на рынке. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, которую компания рекламирует как 16 ГБ (за счет расширения виртуальной памятью) и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

В программной части – Android 14 с оболочкой HIOS поверх него. Отдельно отметим поддержку функционала искусственного интеллекта, включая AIGC Imaging, представляющий собой пакет с портретами ИИ, ластиком и функциями вырезания. Также присутствует голосовой помощник на базе Google Gemini, AI Wallpaper и AI Artboard, которые могут немного настраивать внешний вид программного обеспечения в соответствии с предпочтениями пользователя.

Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

Толщина Tecno Spark 30 Pro составляет всего 7,4 мм, аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку до 33 Вт. Tecno протестировала телефон и заявила, что он выдерживает 25 000 падений с высоты 10 см и 2 000 сжатий. Срок службы USB-C сертифицирован на 20 000 подключений, а кнопка регулировки громкости — на 500 000 нажатий.

Tecno Spark 30 Pro оснащен двумя стереодинамиками, Dolby Hi-Res Audio, FM-радио, NFC и инфракрасным портом наверху для управления бытовой техникой.

Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

Версия Transformers Spark 30 и Spark 30 Pro имеет два разных варианта окраски. Tecno придала Spark 30 черно-желтый вид, вдохновленный Бамблби, в то время как Spark 30 Pro выпускается в синем, красном и серебристом цветах, которые являются цветами Оптимуса Прайма. Tecno Spark 30 Pro также выпускается в цветах Obsidian Edge (черный) и Arctic Glow (белый).

Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

Tecno заявила в пресс-релизе, что ее партнерство с Hasbro, компанией, владеющей правами на Трансформеров, направлено на то, чтобы добавить дополнительный «уровень волнения для энергичной молодежи». Телефон будет поставляться с эксклюзивными фирменными товарами и подарочными наборами. Цена и сроки доступности пока не раскрываются.

Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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